Dapat Tunjangan hingga Bonus, Ternyata Segini Gaji Co Pilot Citilink

JAKARTA - Gaji dan tunjangan Co Pilot Citilink kini ramai diperbincangkan setelah isu perselingkuhan antara pilot dan pramugari Citilink di media sosial.

Perlu diketahui, Citilink merupakan maskapai anak perusahaan dari Garuda Indonesia. Selain itu, Citilink juga merupakan maskapai yang cukup besar dan diduga mampu memberikan gaji yang lumayan tinggi.

Sementara itu, Co Pilot memiliki tugas untuk membantu pilot dalam mengoperasikan pesawat selama penerbangan. Besara gaji Pilot dipengaruhi beberapa faktor salah satunya adalah pengalaman kerja, lisensi dan sertifikasi yang menjadi pertimbangan untuk besaran gaji Co Pilot.

Diketahui, gaji pokok tanpa tunjangan Co Pilot berkisar Rp30 juta sampai Rp40 juta per bulan. Namun, pendapatan ini dapat dipengaruhi berdasarkan pengalaman dan jenjang kariernya.