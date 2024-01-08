Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Merger Citilink-Pelita Air Belum Rampung, Begini Kata Wamen BUMN

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |16:46 WIB
Merger Citilink-Pelita Air Belum Rampung, Begini Kata Wamen BUMN
Rencana Merger Citilink dengan Pelita Air. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menggodok skema penggabungan atau merger antara PT Citilink Indonesia dan PT Pelita Air Service (PAS). Pasalnya PT Garuda Indonesia Tbk belum memberikan laporan keuangan akhir tahun 2023.

Garuda Indonesia memang menjadi pemegang saham mayoritas Citilink. Secara komposisi, saham Garuda sebanyak 97,80% atau setara 1.137.893 saham. Sementara, 2,20% atau sebesar 24.750 saham dikendalikan oleh oleh PT Aero Wisata.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengatakan, pemegang saham maskapai penerbangan pelat merah masih menunggu laporan keuangan akhir tahun secara konsolidasi dari emiten bersandi saham GIAA.

“(Skema merger?) Belum, belum, kami tunggu laporan akhir tahun Garuda dulu,” papar Tiko saat ditemui wartawan, Senin (8/1/2024).

Tiko mencatat merger kedua maskapai itu tergantung pada kemampuan keuangan Garuda Indonesia. Tercatat, GIAA itu masih dalam fase restrukturisasi alias penyehatan keuangan.

Maka dari itu, Kementerian BUMN akan melakukan peninjauan atau review terhadap struktur keuangan Garuda Indonesia terlebih dahulu, sebelum aksi merger Citilink dan Pelita Air dilakukan.

Kementerian BUMN sebelumnya menargetkan review atas struktur keuangan Garuda sudah dilakukan pada akhir 2023 lalu. Kendati begitu, hingga pekan pertama Januari ini putusan soal skema penggabungan belum difinalisasikan.

"Tergantung dari kemampuan Garuda restrukturisasi, kita akan review akhir tahun (2023) apakah Garuda sudah sehat akhir tahun ini," ungkapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/320/3149023/veronica_tan-DEi9_large.jpg
Veronica Tan Jabat Komisaris Citilink Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/320/3034533/chief-talk-okezone-bos-citi-indonesia-optimistis-dengan-ekonomi-ri-B8dtDecMO6.jfif
Chief Talk Okezone: Bos Citi Indonesia Optimistis dengan Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/320/2991218/garuda-citilink-siapkan-570-penerbangan-arus-mudik-lebaran-2024-NnqZX76NtL.jpg
Garuda-Citilink Siapkan 570 Penerbangan Arus Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/320/2948947/dapat-tunjangan-hingga-bonus-ternyata-segini-gaji-co-pilot-citilink-0GE7sAem85.jpg
Dapat Tunjangan hingga Bonus, Ternyata Segini Gaji Co Pilot Citilink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/320/2948795/segini-gaji-co-pilot-maskapai-citilink-NZnj373hrQ.jpg
Segini Gaji Co Pilot Maskapai Citilink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/320/2947304/viral-pilot-dan-pramugari-citilink-selingkuh-maskapai-tak-izinkan-terbang-2liTGJT3LG.jpg
Viral Pilot dan Pramugari Citilink Selingkuh, Maskapai Tak Izinkan Terbang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement