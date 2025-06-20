Veronica Tan Jabat Komisaris Citilink Indonesia

JAKARTA - Veronica Tan, mantan istri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kabarnya diangkat menjadi salah satu Komisaris Citilink Indonesia. Selain itu, dirinya masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Citilink Indonesia juga dikabarkan mengganti posisi Komisaris Utama. Posisi Komut kabarnya diisi Agustinus Gustav Brugman.

Lalu ada juga nama-nama seperti Yuli Harsono, Anindita Eka Wibisono dan Zainal Rahman yang juga diangkat menjadi Komisaris.

"Seluruh pengurus dan anggota INACA mengucapkan selamat menjalankan amanah baru manajemen @citilink Indonesia.Mari bersama-sama menumbuhkan dan mengembangkan industri penerbangan nasional menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia," tulis INACA dalam Instagramnya, Jumat (20/6/2025).

Berikut Direksi Terbaru Citilink Indonesia:

Direktur Utama Darsito Hendro Saputro

Direktur Niaga Reza Aulia Hakim

Direktur Human Capital Eksitarino Irianto

Direktur Keuangan Teuku Fahmi

Direktur Teknik Rifky Rizal Saidi

Direktur Operasi Arry Kalzaman Sudarmadji

Hingga saat ini, Citilink Indonesia belum memberikan jawaban soal adanya pergantian direksi dan komisaris perseroan.

(Feby Novalius)