JAKARTA - Veronica Tan, mantan istri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kabarnya diangkat menjadi salah satu Komisaris Citilink Indonesia. Selain itu, dirinya masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Citilink Indonesia juga dikabarkan mengganti posisi Komisaris Utama. Posisi Komut kabarnya diisi Agustinus Gustav Brugman.
Lalu ada juga nama-nama seperti Yuli Harsono, Anindita Eka Wibisono dan Zainal Rahman yang juga diangkat menjadi Komisaris.
"Seluruh pengurus dan anggota INACA mengucapkan selamat menjalankan amanah baru manajemen @citilink Indonesia.Mari bersama-sama menumbuhkan dan mengembangkan industri penerbangan nasional menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia," tulis INACA dalam Instagramnya, Jumat (20/6/2025).
Direktur Utama Darsito Hendro Saputro
Direktur Niaga Reza Aulia Hakim
Direktur Human Capital Eksitarino Irianto
Direktur Keuangan Teuku Fahmi
Direktur Teknik Rifky Rizal Saidi
Direktur Operasi Arry Kalzaman Sudarmadji
Hingga saat ini, Citilink Indonesia belum memberikan jawaban soal adanya pergantian direksi dan komisaris perseroan.
(Feby Novalius)