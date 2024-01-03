Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cerita CEO Google Pernah PHK 12.000 Karyawan

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |12:44 WIB
Cerita CEO Google Pernah PHK 12.000 Karyawan
Cerita Bos Google PHK besar-besaran karyawannya (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Chief Executive Officer (CEO) Google Sundar Pichai menceritakan kisahnya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran terhadap karyawannya. Dia mengatakan, hal ini dilakukan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi masa depan perusahaan.

Menurut Pichai, pertumbuhan sebuah perusahaan tidak akan bertahan selamanya. Bahkan untuk perusahaan sekelas Google yang memiliki nilai sebesar USD1,75 triliun atau setara dengan Rp26.993 triliun (Kurs Rp15.309 per USD), belum memiliki pertumbuhan selama pandemi. Hal itulah yang membuat Google harus memberhentikan 12.000 karyawannya.

“Kami mengambil serangkaian keputusan yang mungkin tepat jika tren ini terus berlanjut,” kata Pichai saat itu.

Dikutip dari situs Inc., Rabu (3/1/2024), Pichai juga menjelaskan mengenai dampak PHK terhadap perusahaan dan karyawan. Dia mengungkapkan, hal tersebut adalah kondisi yang sulit bagi perusahaan.

“Ini sulit untuk dilalui oleh perusahaan mana pun,” kata Pichai.

Dia juga menyebutkan bahwa sejak didirikannya Google pada tahun 1998, melakukan PHK kepada 12.000 karyawan adalah salah satu momen terburuk. Pichai mengakui dampaknya bagi perusahaan adalah moral.

"Di Google, kami belum pernah mengalami momen seperti itu selama 25 tahun terakhir,” ujarnya.

Halaman:
1 2
