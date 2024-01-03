Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harga Uang Rp100 Ribu Plastik Tahun 1999 jika Dijual

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |17:29 WIB
Segini Harga Uang Rp100 Ribu Plastik Tahun 1999 jika Dijual
Uang Rp100 Ribu Tahun 1999 jika dijual (Foto: BI)
JAKARTA - Segini harga uang Rp100 ribu plastik tahun 1999 jika dijual. Uang Kuno kini memiliki daya tariknya sendiri. Salah satunya adalah uang kuno polymer/plastik Rp100 ribu Tahun Emisi (TE) 1999.

Saat ini banyak para kolektor yang mengincar uang series 100 ribu plastik tahun 1999. Hal ini terjadi karena uang tersebut dinilai cukup langka.

Pasalnya, Bank Indonesia (BI) juga telah mencabut dan menarik uang plastik Rp100 ribu tahun 1999 bergambar Soekarno-Hatta. Hal ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 10/33/PBI/2008 tanggal 25 November 2008.

Uang kertas ini memiliki keistimewaan karena jutaan lembar uang pecahan Rp 100 ribu saat itu dicetak di Australia. Proses cetak uang dilakukan pada periode 1999 di Note Printing Australia (NPA), lembaga di bawah naungan Bank Sentral Australia.

BI memutuskan memakai polymer karena pertimbangan harga katun yang meningkat pada saat itu. Selain itu, bahan polymer sulit dipalsukan mengingat banyaknya pemalsuan uang kertas bahan katun ketika itu.

