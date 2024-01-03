Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cairkan Bansos Beras 10 Kg di Awal 2024, Jokowi: Nanti Ada Lagi Sampai Juni

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |20:46 WIB
Cairkan Bansos Beras 10 Kg di Awal 2024, Jokowi: Nanti Ada Lagi Sampai Juni
Presiden Jokowi bagikan bansos (Foto: Setkab)
JAKARTA - Pemerintah meluncurkan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (Kg). Bantuan pangan itu diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM)

Penyaluran perdana bansos beras 2024 ini diserahkan langsung Presiden Joko Widodo Jokowi mulai 2 Januari 2024 di Cilacap. Lalu dilanjutkan pada di Banyumas dan Tegal Jawa Tengah, hari ini.

Presiden memastikan bansos beras 10 Kg disalurkan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Januari, Februari, dan Maret 2024. Bahkan, bisa dilanjutkan pada April, Mei, Juni bila Angaran Pendapatan Belanjan Negara (APBN) memungkinkan.

"Yang paling penting beras bantuan pangan Januari sudah bisa diterima hari ini, dan akan dilanjutkan untuk bulan Februari dan Maret. Nanti akan dilihat lagi kalau APBN-nya memungkinkan akan ditambah April, Mei Juni,” ujar Jokowi saat membagikan bantuan pangan beras di Tegal, Rabu (3/1/2024).

Senada, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan pangan beras 2024 terdapat perubahan database penerima bantuan. Di mana, penerima bansoa tahun ini mengacu pada data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan menggunakan data Pensasaran Percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

1 2
