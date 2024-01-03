Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Kantongi Rp21,75 Triliun dari Lelang SUN

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |21:12 WIB
Sri Mulyani Kantongi Rp21,75 Triliun dari Lelang SUN
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah mengantongi Rp21,75 triliun dari hasil lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) yang dilakukan hari ini, Rabu (3/1/2024).

Ketujuh seri itu yakni SPN03240404 (new issuance), SPN12250103 (new issuance), FR0101 (reopening), FR0100 (reopening), FR0098 (reopening), FR0097 (reopening) dan FR0102 (new issuance) melalui sistem lelang Bank Indonesia.

Direktorat Jenderal Pengelolaa Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat total penawaran yang masuk dari investor pada lelang tersebut mencapai Rp39,8 triliun atau 1,59 kali dari target indikatif yang telah diumumkan sebelumnya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan, stabilnya pasar keuangan global seiring dengan ekspektasi atas pemangkasan Fed Fund Rate akan dimulai pada Q1 tahun ini.

"Selain itu, kinerja APBN tahun 2023 yang solid dengan realisasi defisit sebesar 1,65% dari PDB dan tingkat inflasi bulan Desember 2023 yang terjaga, menjadi katalis positif lelang SUN hari ini," jelasnya.

Halaman:
1 2
