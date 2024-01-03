Advertisement
HOT ISSUE

Cek Pencairan Bansos Beras 10 Kg, Jokowi: APBN Cukup Bakal Dilanjutkan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |21:40 WIB
Cek Pencairan Bansos Beras 10 Kg, Jokowi: APBN Cukup Bakal Dilanjutkan
Presiden Jokowi bagikan bansos (Foto: Setkab)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Gudang Bulog Munjung Agung, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) tersalurkan kepada penerima manfaat.

“Saya ingin menanyakan, semuanya sudah dapat yang 10 kilo? Sudah dipegang semuanya?” tanya Presiden kepada para penerima manfaat yang hadir dalam kesempatan tersebut.

“Sudah pak,” jawab penerima manfaat serentak.

Adapun masyarakat yang hadir di sana diketahui merupakan penerima manfaat tambahan. Oleh karenanya, bantuan pangan yang mereka peroleh pada kesempatan tersebut merupakan yang pertama.

Halaman:
1 2
