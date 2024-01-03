Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Habiskan Biaya Rp292 Miliar, Jokowi Resmikan 6 Jembatan Baru di Lintas Utara Jawa

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |21:26 WIB
Habiskan Biaya Rp292 Miliar, Jokowi Resmikan 6 Jembatan Baru di Lintas Utara Jawa
Presiden Jokowi resmikan jembatan (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan enam jembatan yang menggantikan jembatan callendar hamilton (CH) di lintas utara Jawa.

Jokowi menyebut pembangunan jembatan tersebut dikarenakan jembatan-jembatan sebelumnya telah melebihi usia layanannya.

“Setelah kemarin di lintas selatan kita resmikan tiga jembatan sebagaj pengganti tiga jembatan callendar hamilton, pada sore hari ini juga di lintas utara kita resmikan enam jembatan sebagai pengganti jembatan callendar hamilton yang sudah lebih dari 40 tahun usia layanannya,” kata Presiden dalam sambutan peresmiannya di Jembatan Pemali, Brebes, Jawa Tengah, Rabu (3/1/2024).

Presiden menyebut penggantian tersebut juga dikarenakan jembatan sebelumnya dinilai sudah tidak layak pakai. Selain itu, beban yang melintasi jembatan-jembatan tersebut juga makin bertambah sehingga diperlukan penggantinya.

“Perlu pengganti yang baru sehingga bebannya menjadi lebih baik dan mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas logistik itu bisa berjalan dengan cepat di atasnya,” jelasnya.

Halaman:
1 2
