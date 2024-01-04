ICDX Catat Transaksi 29 Ribu Lot di Perdagangan Awal 2024

JAKARTA - Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) mencatat total transaksi sebanyak 29.148,43 lot terjadi pada hari pertama perdagangan di tahun ini atau pada 2 Januari 2024. Total transaksi meliputi transaksi multilateral sebanyak 1.424 lot, dan Sistem Perdagangan Alternatif sebanyak 27.724,43 lot.

Jumlah transaksi hari pertama 2024 pun melebihi rata-rata transaksi harian di 2023 yaitu sebanyak 23.719,37 Lot. Sebagai catatan, ICDX mencatatkan rata-rata transaksi harian yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan rata-rata transaksi harian tahun 2023 juga mengalami peningkatan dibandingkan rata-rata transaksi harian tahun 2022 sebanyak 19.590,51 Lot.

“Besaran transaksi di hari perdana perdagangan tahun 2024 ini tentunya menjadi awal yang baik di industri perdagangan berjangka komoditi, khususnya di ICDX. Tahun 2024 ini akan menjadi tantangan yang menarik, karena bersamaan dengan agenda politik nasional yaitu Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif. Tapi kami optimis, tahun 2024 ini transaksi akan tumbuh positif dibandingkan tahun 2023. Proyeksi kami di tahun 2024 total transaksi akan tumbuh 25% dibandingkan tahun 2023,” ujar Direktur Utama Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Nursalam, Kamis (4/1/2023).

Sebagai catatan, sepanjang tahun 2023 total transaksi di ICDX sebanyak 6.238.194,78 Lot, tumbuh 22% dibandingkan total transaksi tahun 2022 sebanyak 5.113.122,89 Lot. Dari Transaksi Multilateral, sepanjang tahun 2023 terjadi transaksi sebanyak 1.596.081 lot, tumbuh 64,45% dibandingkan tahun 2022 sebanyak 970.550 Lot. Sedangkan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, sepanjang tahun 2023 terjadi transaksi sebanyak 4.642.113 Lot, tumbuh 12,06% dibandingkan tahun 2022 sebesar 4.142.573 Lot.