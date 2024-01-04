Wall Street Turun karena Aksi Ambil Untung

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street kembali ditutup melemah pada perdagangan kedua di tahun baru 2024. Penurunan disebabkan aksi ambil untung atau profit taking pada perdagangan Rabu waktu setempat.

Hal itu terjadi setelah penutupan yang kuat hingga 2023, dengan risalah dari pertemuan Federal Reserve pada bulan Desember gagal menghilangkan ketakutan yang menyelimuti pasar.

S&P 500 (.SPX) kehilangan 38,02 poin, atau 0,8%, menjadi berakhir pada 4,704.81 poin, sedangkan Nasdaq Composite (.IXIC) kehilangan 173,73 poin, atau 1,18%, menjadi 14,592.21. Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 284,85 poin, atau 0,76%, menjadi 37,430.19.

Ini adalah pertama kalinya indeks acuan S&P 500 (.SPX) memulai tahun dengan dua penurunan berturut-turut sejak 2015 dengan penurunan tiga sesi. Ini juga merupakan hasil dua hari terburuknya, berdasarkan persentase, sejak akhir Oktober.

Penurunan ini kontras dengan kinerja ketiga indeks acuan utama Wall Street dalam dua bulan terakhir tahun ini. S&P 500 hampir mencapai penutupan tertinggi sepanjang masa pada minggu lalu karena tanda-tanda meredanya inflasi mendorong investor untuk bertaruh pada jadwal penurunan suku bunga yang agresif.

Namun, sejauh ini investor bersikap hati-hati pada tahun 2024, khawatir terhadap rencana bank sentral AS yang akan melakukan penurunan suku bunga tahun ini dan seberapa cepat hal ini dapat diterapkan.

Meskipun The Fed secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunganya pada bulan Januari, para pedagang memperkirakan peluang sebesar 67% untuk penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Maret, sesuai dengan alat FedWatch CMEGroup.

Risalah rapat The Fed yang dirilis pada hari Rabu menawarkan wawasan baru, dengan para pengambil kebijakan tampak semakin yakin bahwa inflasi sudah terkendali, dengan berkurangnya “risiko kenaikan” dan meningkatnya kekhawatiran mengenai dampak buruk kebijakan moneter yang “terlalu ketat” terhadap perekonomian.

Sedikit informasi yang diberikan mengenai kapan penurunan suku bunga akan dimulai.