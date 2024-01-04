Saham Asri Karya Lestari Listing Besok, Intip Kinerja Keuangannya

JAKARTA - PT Asri Karya Lestari Tbk bakal mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat, 5 Januari 2024. Perseroan akan tercatat dengan kode saham ASLI.

Perusahaan yang bergerak di bidang pengerjaan pondasi, jalan dan infrastruktur lainnya ini mencatatkan laba bersih sebesar Rp10,75 miliar pada Juni 2023. Angka itu naik 58,62% dari periode yang sama tahun 2022 lalu yang sebesar Rp6,77 miliar.

Dalam prospektus yang dirilis perseroan, kenaikan laba bersih ini ditopang oleh naiknya pendapatan pada periode yang sama. Di mana, pada Juni 2023, perseroan mengantongi pendapatan sebesar Rp82,61 miliar, naik 33,44% dari Juni 2022 yang sebesar Rp61,91 miliar.

“Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan proyek jasa konstruksi dan pendapatan sewa,” demikian dikutip dari prospektus pada Kamis (4/1/2024).

Dari sisi pengeluaran, beban pokok pendapatan perseroan per Juni 2023 tercatat sebesar Rp56 miliar, terdapat peningkatan sebesar 29,23% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yang sebesar 43,33 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh biaya penyusutan dan material.