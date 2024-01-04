Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Uang di ATM BCA Kadaluarsa Tetap Ada?

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |04:30 WIB
Apakah Uang di ATM BCA Kadaluarsa Tetap Ada?
Apakah ATM Kadaluarsa Uangnya Masih Ada? (foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA memiliki masa kadaluarsa. Jangan panik apabila ini terjadi. Ini hal yang harus dilakukan.

Jika kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA kadaluarsa apakah uang akan hilang? Hal ini adalah pertanyaan yang seringkali muncul bagi para pengguna Bank BCA.

ATM BCA adalah sebuah layanan untuk bertransaksi secara tunai dan non tunai di mesin ATM dengan jaringan luas di seluruh Indonesia. Layanan ini adalah salah satu yang menjadi unggulan.

Untuk memudahkan transaksi melalui rekening pribadi, setiap nasabah bank khususnya BCA, biasanya akan diberikan sebuah kartu ATM. Para nasabah dapat melakukan transaksi perbankan tanpa harus mendatangi kantor bank dengan menggunakan kartu tersebut.

Meski memberikan banyak kemudahan, kartu debit BCA juga memiliki masa berlaku atau expired date. Pihak bank akan secara otomatis menonaktifkan kartu ATM kadaluarsa apabila terdapat masalah dalam kartu tersebut. Hal ini membuat kartu ATM tersebut tidak akan bisa digunakan oleh nasabah meski di dalamnya masih terdapat sejumlah uang.

Lalu, jika ATM BCA kadaluarsa apakah uang akan hilang?

Merangkum dari laman web resmi milik BCA http://www.bca.co.id/ pada, Rabu (3/1/2024), nasabah tidak perlu khawatir apabila kartu ATM BCA kadaluarsa atau sudah mendekati expired date, sebab uang tidak akan hilang. Transaksi akan tetap bisa dilakukan namun harus menggunakan kartu digital atau fitur-fitur lain yang ada di BCA mobile dan myBCA. Berikut fitur-fitur yang dapat digunakan, diantaranya:

Tarik/Setor Tunai dengan Fitur Cardless

Untuk melakukan Tarik/Setor tunai di ATM tanpa menggunakan Kartu Debit BCA, gunakanlah fitur cardless di BCA mobile atau myBCA.

