HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Uang Koin Rp50 Gambar Komodo Laku Rp50 Ribu, Tertarik Jual?

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |06:18 WIB
JAKARTA - Uang koin Rp50 gambar Komodo saat ini menjadi incaran para kolektor. Pasalnya, uang koin tersebut sudah lama berhenti beredar dan cukup langka.

Meskipun sudah tidak dijadikan alat pembayaran yang sah, uang koin Rp50 gambar Komodo tersebut ternyata memiliki nilai jual yang cukup tinggi di masyarakat. Hal tersebut lantaran uang koin kuno saat ini sedang marak dicari para kolektor.

Dilansir dari video yang diunggah channel YouTube Info Uang, Kamis (4/1/2024), uang koin pecahan Rp50 gambar Komodo tersebut ditampilkan tengah dicari oleh seseorang. Dalam videonya, orang tersebut mengatakan bahwa dirinya sedang mencari uang koin bergambar Komodo yang dicetak pada tahun 1997.

“Saya mencari koin Rp50. Yang saya cari yaitu koin komodo tahun 1997,” katanya dalam video tersebut.

Perlu diketahui, uang koin Rp50 gambar Komodo dijual dengan harga sekitar Rp50 ribu per kepingnya. Namun, jika dijual per bundel atau satu gulungan dapat dihargai hingga mencapai Rp1 juta. Hal ini disampaikan langsung oleh pemilik akun YouTube tersebut.

“Kalau per keping harganya bisa Rp50 ribu-an per kepingnya, tapi kalau kalian punya yang masih bungkusan atau satu gulung ini harganya bisa Rp1 juta lebih,” ujarnya.

Kemudian, pemilik video tersebut menambahkan, jika ada yang memiliki uang koin tersebut, bisa menghubunginya dan akan ditawar dengan harga yang tinggi sesuai dengan kondisi dan kelayakan uang tersebut.

