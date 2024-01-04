Advertisement
HOT ISSUE

Sri Mulyani Ungkap Belanja Kemenhan Melonjak 36% Jadi Rp70,9 Triliun di 2023

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |11:12 WIB
Sri Mulyani Ungkap Belanja Kemenhan Melonjak 36% Jadi Rp70,9 Triliun di 2023
Sri Mulyani Ungkap Realisasi Anggaran Kemenhan. (Foto :Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi belanja Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sepanjang 2023 sebesar Rp70,9 triliun. Belanja ini naik 36% jika dibandingkan dengan total belanja pada 2022 yang mencapai Rp52,1 triliun.

"Untuk Kemenhan terutama untuk alutsista, sarpras dari alat angkut kapal perang, angkutan laut kendaraan tempur rudal pesawat udara dan kapal selam ini belanja modal dari Kemenhan," kata Sri Mulyani, Selasa (2/1/2024).

Belanja tersebut telah digunakan instansi yang dipimpin Menhan Prabowo Subianto untuk belanja modal. Misalnya saja untuk modernisasi Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (alutsista) dan non alutsista, sarana serta prasarana pertahanan.

Jika dirinci, belanja Kemenhan tersebut di antaranya meningkatkan pengadaan alat apung, kapal perang, kapal Angkatan Laut, kapal selam, pesawat udara, dan rudal, serta kendaraan tempur/kendaraan teknis.

