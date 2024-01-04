Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Wih! Banten Bakal Punya Stasiun MRT, Melintasi 2 Kabupaten Kota

Fariz Abdullah , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |16:54 WIB
Wih! Banten Bakal Punya Stasiun MRT, Melintasi 2 Kabupaten Kota
Banten Bakal Punya Stasiun MRT (Foto: Okezone)
A
A
A

SERANG - Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) akan dibangun di Provinsi Banten dengan 11 stasiun yang melintasi dua Kabupaten Kota yaitu Tangerang dan Kota Tangerang.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banten Tri Nurtopo mengatakan, pembangunan stasiun MRT di Banten merupakan rencana dari pembangunan MRT East-West dari Cikarang-Balaraja.

"Rencana pembangunannya melewati 2 Kabupaten Kota yaitu Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang dengan 11 (sebelas stasiun)," kata Tri saat dihubungi, Kamis (4/1/2024).

Tri menjelaskan saat ini rencana itu masih dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan dan pengoperasian oleh Pemerintah Pusat khususnya Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

"Di Banten itu masuk tahap 2 atau 3. Karena tahap pertamanya di Jakarta. Progresnya di tahun 2024 di mana akan dilakukan groundbreaking tahap 1," ujarnya.

