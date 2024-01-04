Ternyata Segini Gaji Debt Collector yang Biasa Dipakai Perusahaan Pinjol

JAKARTA - Ternyata segini gaji debt collector yang biasa dipakai perusahaan pinjol (pinjaman online). Saat ini ada perusahaan maupun perorangan yang menyediakan jasa penagih utang.

Tentunya jasa debt collector menjadi salah satu pekerjaan yang ada di Indonesia. Beberapa orang penasaran mengenai gaji penagih utang.

Ternyata segini gaji debt collector yang biasa dipakai perusahaan pinjol ini terkuak Dalam salah satu postingan di TikTok memberitahukan besaran penagih utang tersebut yang bisa mencapai Rp20 juta.

"Karyawan pinjol ilegal yang berperan sebagai debt collector dan SMS blaster digaji sebesar Rp 15 juta - Rp 20 juta sebulan. Para karyawan tersebut juga mendapatkan sejumlah fasilitas," bunyi narasi sebuah laporan berita yang dibagikan ulang oleh pemilik akun TikTok @cahkentis.