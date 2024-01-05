Wall Street Belum Menguat, Indeks S&P 500 Catat Kinerja Terburuk di Awal Tahun

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street berakhir beragam karena S&P 500 (.SPX) dan Nasdaq Composite (.IXIC) ditutup lebih rendah pada perdagangan Kamis waktu setempat. Kedua indeks saham tersebut pun memperpanjang penurunan beruntun yang dimulai pada 2024.

Pelemahan indeks lain terjadi meskipun Dow Jones Industrial (.DJI) memperoleh kemenangan didukung oleh saham keuangan dan pekerjaan yang kuat data.

S&P 500 (.SPX) kehilangan 16,13 poin, atau 0,34%, menjadi berakhir pada 4,688.68 poin, sedangkan Nasdaq Composite (.IXIC) kehilangan 81,91 poin, atau 0,56%, pada 14,510.3, dan Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 10,15 poin, atau 0,03%, menjadi 37,440.34.

Bagi S&P 500 ini adalah awal tahun terburuk sejak dimulainya tahun 2015 dengan penurunan tiga sesi, karena investor yang berfokus pada teknologi terus mengambil keuntungan setelah reli yang sangat besar pada minggu-minggu terakhir tahun lalu.

BACA JUGA: Wall Street Turun karena Aksi Ambil Untung

Prediksi Federal Reserve dapat mulai menurunkan suku bunga pada tahun ini telah mendorong sebagian besar keuntungan menjelang akhir tahun 2023. Meskipun risalah rapat kebijakan bank sentral pada bulan Desember tidak memberikan banyak petunjuk mengenai kapan pelonggaran akan dimulai.

Selain itu, kenaikan imbal hasil (yield) obligasi Treasury AS yang bertanggal lebih panjang, obligasi acuan bertenor 10 tahun berakhir pada 4%, mendorong para pedagang untuk beralih dari saham-saham yang sedang berkembang ke sektor-sektor lain.

Adapun sektor keuangan (.SPSY) adalah salah satu dari sedikit sektor yang memperoleh keuntungan di antara sektor S&P 500, didukung oleh Allstate (ALL.N), yang naik 2,4% menjadi ditutup pada level tertinggi sepanjang masa setelah Morgan Stanley menaikkan peringkat perusahaan asuransi tersebut menjadi "overweight."

Perusahaan asuransi lain juga menguat, termasuk Hartford Financial Services Group (HIG.N), yang naik 0,7% ke level tertinggi sejak 2008.

Bank memiliki kinerja yang kuat menjelang dimulainya musim laporan keuangan minggu depan. JPMorgan Chase & Co (JPM.N) dan Truist Financial Corp (TFC.N) termasuk di antara perusahaan-perusahaan yang menguat, masing-masing naik 0,7% dan 1,3%, setelah keduanya menerima laporan analis positif dari BofA Global Research.

Tahun lalu merupakan tahun gejolak besar di sektor perbankan, karena institusi-institusi mengelola dampak kenaikan suku bunga bank sentral yang pesat terhadap neraca keuangan mereka.

"Bank akan mendapatkan keuntungan pada tahun 2024 dari peluncuran investasi dengan imbal hasil lebih rendah dan diinvestasikan kembali pada sekuritas baru dengan imbal hasil lebih tinggi," kata Manajer Portofolio The Gabelli Global Financial Services Fund, Ian Lapey, dilansir dari Reuters, Jumat (5/1/2023).