Berapa Gaji Debt Collector yang Dipakai Perusahaan Pinjol?

JAKARTA – Ternyata segini gaji debt collector yang biasa dipakai Perusahaan pinjaman online (Pinjol). Saat ini ada Perusahaan maupun perorangan yang menyediakan jasa penagih utang.

Jasa debt kini menjadi salah satu pekerjaan yang ada di Indonesia. Beberapa orang penasaran mengenai gaji penagih utang tersebut.

Ternyata gaji debt collector yang biasa di perusahaan pinjol ini terkuak dalam satu postingan di TikTok yang memberitahukan besaran penagih utang yang mencapai Rp20 juta.

‘’Karyawan pinjol ilegal yang berperan sebagai debt collector dan SMS blaster digaji sebesar Rp15 juta – Rp20 juta sebulan. Para karyawan tersebut juga mendapatkan sejumlah fasilitas,’’ terlihat bunyi narasi sebuah laporan berita yang dibagikan ulang oleh pemilik akun TikTok @cahkentis.

Postingan tersebut menarik perhatian netizen. Bahkan banyak yang tidak percaya.

‘’Ga mungkin sampe segitu, memang pinjol bunganya tinggi, tapi tingkay pinjamannya berapa? 1-5 jt, bunganya Cuma berapa, trus berapa keuntungannya,’’ komentar salah seorang netizen di postingan tersebut.