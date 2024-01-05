Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Gaji Debt Collector yang Dipakai Perusahaan Pinjol?

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |05:40 WIB
Berapa Gaji Debt Collector yang Dipakai Perusahaan Pinjol?
Segini gaji debt collector (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Ternyata segini gaji debt collector yang biasa dipakai Perusahaan pinjaman online (Pinjol). Saat ini ada Perusahaan maupun perorangan yang menyediakan jasa penagih utang.

Jasa debt kini menjadi salah satu pekerjaan yang ada di Indonesia. Beberapa orang penasaran mengenai gaji penagih utang tersebut.

Ternyata gaji debt collector yang biasa di perusahaan pinjol ini terkuak dalam satu postingan di TikTok yang memberitahukan besaran penagih utang yang mencapai Rp20 juta.

‘’Karyawan pinjol ilegal yang berperan sebagai debt collector dan SMS blaster digaji sebesar Rp15 juta – Rp20 juta sebulan. Para karyawan tersebut juga mendapatkan sejumlah fasilitas,’’ terlihat bunyi narasi sebuah laporan berita yang dibagikan ulang oleh pemilik akun TikTok @cahkentis.

Postingan tersebut menarik perhatian netizen. Bahkan banyak yang tidak percaya.

‘’Ga mungkin sampe segitu, memang pinjol bunganya tinggi, tapi tingkay pinjamannya berapa? 1-5 jt, bunganya Cuma berapa, trus berapa keuntungannya,’’ komentar salah seorang netizen di postingan tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement