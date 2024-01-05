Advertisement
HOT ISSUE

Beli LPG 3 Kg Pakai KTP, Konsumsi Bakal Turun?

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |12:42 WIB
Beli LPG 3 Kg Pakai KTP, Konsumsi Bakal Turun?
Beli LPG 3 Kg wajib pakai KTP (Foto: Okezone)
JAKARTA – Masyarakat wajib menggunakan KTP saat membeli LPG 3 Kg. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Tutuka Ariadji optimis konsumsi LPG 3 kg alias LPG subsidi akan turun seiring dengan kebijakan tersebut.

Dia menyebutkan, prognosa kuota volume LPG di tahun ini sebesar 8,03 juta MT atau zero growth dibandingkan realisasi di tahun lalu. Sebelumnya Pertamina memprediksi konsumsi LPG melon di sepanjang 2023 sebesar 8,02 juta MT.

"Prognosa LPG Subsidi yang zero growth ini saya berpendapat bisa turun dengan adanya registrasi. Namun angka penurunannya bervariasi tergantung bagaimana nanti pelaksanaannya,” jelasnya dalam Konferensi pers "Transformasi Subsidi LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran" di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas), Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Tutuka juga menuturkan, kebijakan ini diambil pemerintah lantaran penjualan LPG non Public Service Obligation (PSO) semakin mengecil. Sebaliknya, konsumsi LPG subsidi semakin naik bahkan mencapai 8 juta ton.

"Dan itu membuat kami semua untuk berpikir keras mengapa ini yang terjadi, karena ini akan mendorong apa yang disebut dengan oplosan di lapangan. Untuk itu kami mengupayakan untuk bisa terjadi semaksimal mungkin LPG PSO itu untuk masyarakat dengan itu konsekuensinya transformasi subsidi ke orang adalah salah satu keharusan," tegasnya.

Tutuka menambahkan, kebijakan ini pun sudah diupayakan bersama dengan Pertamina melakukan pilot project sejak tahun 2023 dan beberapa hari lalu dilakukan secara nasional.

