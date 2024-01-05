Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ke Mana Pilot Pesawat Kalau Tak Ada Jadwal Terbang? Ini Jawabannya

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |20:43 WIB
Ke Mana Pilot Pesawat Kalau Tak Ada Jadwal Terbang? Ini Jawabannya
Pilot Pesawat (Foto: Lion Group)
A
A
A

JAKARTA - Pilot, seperti profesi lainnya, bekerja sesuai jadwal yang telah diatur dengan ketat. Mereka harus memenuhi kualifikasi jam terbang dalam memastikan keahlian dan kesiapan mereka.

Ketika tidak sedang menjalankan tugas terbang, pilot dapat berada dalam berbagai kegiatan lainnya, seperti libur (day off), menjalani pengecekan kesehatan rutin (medical check-up), berada dalam posisi stand by untuk menggantikan pilot lainnya, atau yang tak kalah pentingnya menjalani pelatihan di simulator.

Pilot Lion Group harus mengikuti pelatihan di simulator secara terjadwal, guna memenuhi kualifikasi jam terbang dan meningkatkan keterampilan.

Pelatihan di simulator memberikan kesempatan bagi pilot berlatih mengemudikan pesawat, berkomunikasi dengan petugas lalu lintas udara dan prosedur yang sulit atau darurat. Pelatihan di simulator menjadi aspek krusial dalam persiapan untuk menjadi seorang pilot yang tangguh (resilent).

Lion Group Training Center (LGTC) merupakan pusat pelatihan terpadu untuk pilot dan kru pesawat Lion Air Group. LGTC memiliki fasilitas simulator yang terdiri dari 6 unit Boeing 737, 3 unit Airbus 320 dan 2 unit ATR 72.

Telusuri berita finance lainnya
