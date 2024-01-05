Kemenhub Percepat Proses Investigasi Tabrakan 2 Kereta di Bandung

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengatakan saat ini pihaknya telah membentuk tim investigasi melalui Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait adanya kecelakaan Kereta di Bandung.

Adita berharap proses investigasi tersebut dapat segera diselesaikan untuk mengetahui lebih lanjut penyebab kecelakaan KA Turangga dengan KA Lokal yang merenggut 4 korban jiwa.

"Kami harapkan proses investigasi bisa segera dilaksanakan, sehingga penyebab kecelakaan bisa segera ditetapkan dan hal ini tentu menjadi evaluasi lebih lanjut agar kejadian serupa tidak terjadi lagi," ujar Adita dalam keterangan resmi, Jumat (5/1/2024).

Adapun hingga saat ini, Adita melaporkan Ditjen Perkeretaapian telah melakukan proses evakuasi dengan berbagai pihak yang melibatkan PT KAI, Basarnas, Kepolisian, hingga Pemda setempat.

Selain itu, Kemenhub juga mengirimkan petugas gabungan dan sarana penolong yang dikerahkan dari Stasiun Kereta Kiara Condong di Bandung, serta Stasiun Solo Balapan di Jawa Tengah.