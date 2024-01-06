Tipe-Tipe PLTS Terapung yang Ada di Indonesia

JAKARTA - Kementerian PUPR membagikan informasi terkait Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mendorong pemanfaatan bendungan yang ada di Indonesia.

Dikutip dari laman Instagram @kemenpupr, Sabtu (6/1/2024), hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

"Selaras dengan Sustainable Development Goals (SDG's) ke-7, Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi penggunaan bahan bakar fosil," tulis KemenPUPR.

Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatan pasokan listrik dari sumber energi baru dan terbarukan (EBT).

Berikut adalah tipe-tipe PLTS Terapung yang digarap pemerintah.

1. PLTS Terapung Dalam Jaringan/On-Grid

PLTS ini merupakan PLTS yang berada dan terhubung dengan jaringan sistem ketenagalistrikan nasional.

Contoh dari PLTS ini adalah PLTS Terapung di Waduk Muara Nusa Dua.