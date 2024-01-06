Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

7 Tips Sukses Menjadi Wanita Karier

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |22:02 WIB
7 Tips Sukses Menjadi Wanita Karier
Tips menjadi wanita karier (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - 7 tips sukses menjadi wanita karier. Menjadi seorang wanita karier bukanlah suatu pekerjaan yang mudah.

Wanita yang ingin mengejar karier biasanya menghadapi tantangan dan hambatan yang tidak mudah. Artinya jika ingin sukses menjadi wanita karier dibutuhkan perjuangan untuk mewujudkan yang ingin dicapai dan sering kali harus membuktikan kemampuan pada diri secara berulang-ulang.

Dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, Sabtu (6/1/2024) ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar menjadi seorang wanita karier yang sukses.

1. Kuasai Bidang Pekerjaan

Dengan menguasai bidang pekerjaan, seseorang dapat meningkatkan peluang untuk sukses menjadi wanita karier dan mencapai tujuan yang ingin capai.

2. Pengembangan Diri

Untuk menjadi wanita karier punya proses untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman diri untuk mencapai kesuksesan dalam karier tersebut.

Hal ini melibatkan pemahaman tentang kebutuhan dan potensi diri sendiri, serta upaya untuk mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan yang relevan dengan bidang pekerjaan yang diinginkan.

