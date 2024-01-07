4 Fakta Orang Paling Kaya di Indonesia, Prajogo Pangestu Juaranya Punya Harta Hampir Rp900 Triliun!

JAKARTA - Orang terkaya di Indonesia menjadi pusat perhatian publik pada tahun 2024, lantaran memiliki harta kekayaan yang sangat fantastis.

Berdasarkan data Forbes, Prajogo Pangestu mendominasi daftar 10 orang terkaya di Indonesia pada Januari 2024. Kekayaan Prajogo dinilai sangat tinggi dibandingkan yang lainnya.

Berikut ini rangkuman catatan Okezone terkait fakta-fakta orang terkaya Indonesia, Prajogo Pangestu juaranya pada Minggu (7/1/2024).

1. Orang-Orang Terkaya Memiliki Bisnis dari Berbagai Sektor Bidang

Berdasarkan data terbaru Forbes, orang terkaya di Indonesia ini memiliki beragam bisnis mulai dari petrokimia, batu bara, rokok, hingga bisnis perbankan. Di antaranya, Prajogo Pangestu, Low Tuck Kwong, R Budi Hartono, Michael Hartono, Sri Prakash Lohia, Chairul Tanjung, Dewi Kam, Lim Hariyanto, Tahir, dan Djoko Susanto.

2. Orang Terkaya Nomor Satu di Indonesia

Konglomerat nomor satu yang menduduki posisi teratas dalam daftar orang terkaya di Indonesia jatuh kepada Prajogo Pangestu. Daftar tersebut telah diperbarui menurut data Forbes pada Januari 2024. Prajogo Pangestu memiliki kekayaan bersih sejumlah USD55,7 miliar atau setara Rp861,9 triliun.