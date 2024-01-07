Ganjar: Hati-Hati Kalau Mau Utang

JAKARTA - Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo menolak utang. Bila pun harus berutang, dirinya akan memastikan perhitungannya tepat.

Ganjar mengatakan jika membaca buku Convention Of Economic Hitman dari John Perkins, bahwa hutang-hutang itu memang bisa mematikan.

“Maka hati-hati kalau mau utang, terutama pada infrastruktur yang punya risiko tinggi,” ujar Ganjar dalam Debat Capres Ketiga, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

“Kita mesti hitung betul Kita mesti prudent betul karena ini pernah dilakukan dan membikin banyak negara kolaps karena hutang,” kata Ganjar mengingatkan.

Namun, kata Ganjar, kalau ingin memakai kekuatan dalam negeri artinya wajib hukumnya kita mendorong ekonomi tumbuh 7%.