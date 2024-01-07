Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ganjar: Hati-Hati Kalau Mau Utang

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |20:38 WIB
Ganjar: Hati-Hati Kalau Mau Utang
Penampilang Ganjar-Mahfud di Debat Capres Ketiga. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo menolak utang. Bila pun harus berutang, dirinya akan memastikan perhitungannya tepat.

Ganjar mengatakan jika membaca buku Convention Of Economic Hitman dari John Perkins, bahwa hutang-hutang itu memang bisa mematikan.

“Maka hati-hati kalau mau utang, terutama pada infrastruktur yang punya risiko tinggi,” ujar Ganjar dalam Debat Capres Ketiga, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

“Kita mesti hitung betul Kita mesti prudent betul karena ini pernah dilakukan dan membikin banyak negara kolaps karena hutang,” kata Ganjar mengingatkan.

Namun, kata Ganjar, kalau ingin memakai kekuatan dalam negeri artinya wajib hukumnya kita mendorong ekonomi tumbuh 7%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177076/utang_luar_negeri_indonesia-iXOL_large.jpg
Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.126,3 Triliun per Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176713/utang-bS4N_large.jpg
Pemerintah Tarik Utang Baru Rp501,5 Triliun hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176320/menkeu_purbaya-MbV2_large.png
5 Fakta Utang RI, Purbaya Pastikan Tetap Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175831/utang_ri-CW3Y_large.jpg
Utang Pemerintah Pusat Capai Rp9.138 Triliun per Juni 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/320/3163836/prabowo_subianto-oIBb_large.jpg
Prabowo Bakal Tarik Utang Baru Rp781,86 Triliun pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/320/3155481/sri_mulyani-sOn3_large.png
Beban Bunga Naik Jadi Rp488 Triliun, Sri Mulyani Pastikan Utang Indonesia Aman dan Cicilan Dibayar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement