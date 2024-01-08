Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 28 Pembangkit Energi Terbarukan yang Selesai Dibangun 2023

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |08:06 WIB
Daftar 28 Pembangkit Energi Terbarukan yang Selesai Dibangun 2023
PLTS Cirata Salah Satu Pembangkit Energi Terbarukan yang Selesai Dibangun 2023. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) telah menyelesaikan 28 pembangkit energi baru terbarukan untuk program dedieselisasi dengan pembangunan jaringan transmisi dan jaringan distribusi hingga pengembangan green hydrogen.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, telah mengungkapkan bahwa PLN berkomitmen penuh untuk mendukung Pemerintah dalam melakukan transisi energi sebagai langkah strategis untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

"Kami memangkas ketergantungan kami pada fosil. Tentu saja, kami menghadapi beberapa tantangan dalam melakukan transisi energi. Namun di saat yang sama, kami juga punya banyak peluang melalui kolaborasi," ujar Darmawan.

Dikatakannya, salah satu upaya transisi energi yang paling fenomenal yakni diresmikannya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung Cirata dengan kapasitas 192 Megawatt peak (MWp) pada 9 November 2023. PLTS Terapung terbesar di Asia Tenggara tersebut merupakan wujud kolaborasi PLN dengan perusahaan energi asal Uni Emirat Arab (UEA), Masdar.

"Ini kolaborasi internasional dalam akselerasi transisi energi. Perubahan iklim ini masalah global, untuk itu dibutuhkan juga solusi secara global dalam bentuk kolaborasi," kata Darmawan.

PLN telah meresmikan 27 pembangkit energi baru terbarukan (EBT) selama tahun 2023. Total kapasitas dari pembangkit-pembangkit ini mencapai 344 Megawatt (MW) dan akan memberikan kontribusi positif dalam upaya transisi energi.

Pembangkit EBT tersebut terdiri dari berbagai jenis, antara lain:

-Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH), seperti PLTM Besai Kemu (8,84 MW), PLTM Sukarame (7,4 MW), PLTM Krueng Isep Ekspansi (10 MW), PLTM Sisire Simandame (4,6 MW), PLTM Lintau 1 (4,64 MW), PLTM Lintau 2 (4,64 MW), PLTM Anggoci (9 MW), PLTM Tongar (6,48 MW), PLTM Aek Sigeaon (3x2 MW), PLTM Aek Sibundong (4x2 MW), PLTM Bayu (3,6 MW), PLTM Cibuni (3,2 MW), PLTM Kanzy 1 (3 MW), PLTM Cileunca (1,09 MW), dan PLTM Sumberarum 1 (3,4 MW).

-Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Pageruyung (4,4 MW)

-Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batu Gajah (7,5 MW)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170853/batu_bara-0g3U_large.jpg
BBM dan Batu Bara Masih Dibutuhkan? Generasi Muda Siapkan Diri Hadapi Transisi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161370/panas_bumi-67Bu_large.jpg
RI Paling Potensial Kembangkan Panas Bumi, Bisa Produksi Listrik 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160371/plts-fiHo_large.jpg
Transisi Energi Baru Terbarukan RI Capai 2.300 MW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159371/ebt-QvDp_large.jpg
ICDX Ungkap Renewable Energy Certificate Miliki Manfaat Bagi Pembangkit Listrik EBT, Pembeli dan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/320/3153837/plts-6yia_large.jpg
Tarik Investor, RI Bangun PLTS di KEK Sei Mangkei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/11/3152081/rod_brazier-Nzkh_large.jpg
Australia Luncurkan Pendanaan Transisi Iklim untuk Kembangkan Energi Terbarukan di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement