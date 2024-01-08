Inilah Ciri-Ciri Uang yang Diambil Tuyul

JAKARTA - Inilah ciri-ciri uang yang diambil tuyul. Percaya atau tidak percaya, keberadaan tuyul terkadang meresahkan masyarakat. Karena banyak orang mengira bahwa uang yang hilang dikaitkan dengan perlakuan dari tuyul.

Tuyul adalah makhluk gaib yang sulit diendus keberadaanya. Adapun sebagian orang yang memelihara tuyul untuk mencuri uang ke berbagai rumah.

Baca Juga : Ekspor Tanah Jarang China Turun Tajam, Rantai Pasok Global Terancam

Sementara itu, beberapa orang menuduh bahwa hilangnya uang mereka ada kaitannya dengan tuyul. Karena banyaknya spekulasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait menghilangnya uang secara misterius.

BACA JUGA: Ternyata Ini Alasan Tuyul Tak Bisa Mencuri Uang di Bank dan ATM

Dirangkum Okezone Senin (8/1/2024), Inilah Ciri - Ciri Uang Yang Diambil Tuyul sebagai berikut

1. Hilangnya uang yang terjadi pada malam hari

Tuyul selalu beraksi pada malam hari. Karena Siang hari merupakan waktu tuyul untuk bermain dan melihat "targetnya" yang akan eksekusi pada malam hari.

BACA JUGA: Ini Alasan Kenapa Tuyul Tidak Mencuri di Bank

2. Hilangnya uang hanya sebagian

Tuyul tidak pernah mengambil uang secara keseluruhan. Jika memiliki uang dan hilang semuanya, maka sudah bisa dipastikan bahwa itu bukan ulah tuyul, melainkan ulah manusia.