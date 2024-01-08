Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kuota Pertalite 2023 Tak Jebol, Penyaluran Capai 30 Juta KL

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |19:54 WIB
Kuota Pertalite 2023 Tak Jebol, Penyaluran Capai 30 Juta KL
Kuota Pertalite 2023 Tidak Jebol. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BB) bersubsidi, khususnya Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni Pertalite (RON 90) sepanjang 2023 mencapai 30 juta kilo liter (kl).

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan realisasi Migas Erika Retnowati mengungkapkan, realisasi penyaluran Pertalite hingga 31 Desember 2023 itu lebih rendah dari kuota yang ditetapkan sebesar 32,56 juta kl untuk tahun 2023.

"Untuk JBKP Pertalite realisasinya sebesar 30 juta KL dan itu adalah 92,24% dari kuota, itu realisasi untuk 2023," jelasnya dalam Penutupan dan Konferensi Pers Posko Nasional Sektor ESDM Hari Raya Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 di Kantor BPH Migas, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Menurut Erika realisasi Pertalite yang tidak mencapai target merupakan hal yang baik. Ia menyebut hal itu bisa disebabkan oleh pengendalian BBM Pertalite lebih baik dan kemungkinan masyarakat banyak yang beralih menggunakan transportasi umum.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175387/pertalite-3pgM_large.jpg
Pertamina Pastikan BBM Pertalite Tak Mengandung Etanol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/320/3082009/apakah-pertalite-bakal-dibatasi-9wt8mNhjK4.jpg
Apakah Pertalite Bakal Dibatasi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/320/3062456/pertalite-dan-pertamax-akan-dihapus-mulai-akhir-2027-1FSgRqCkNu.jpg
Pertalite dan Pertamax Akan Dihapus Mulai Akhir 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/320/3056103/kenapa-tidak-bisa-beli-pertalite-pakai-jerigen-di-spbu-rwnlTTFQJd.jpg
Kenapa Tidak Bisa Beli Pertalite Pakai Jerigen di SPBU?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/320/3050251/ada-spbu-di-jakarta-tak-lagi-jual-bbm-pertalite-begini-kata-pertamina-IXB8dz3ELW.jpg
Ada SPBU di Jakarta Tak Lagi Jual BBM Pertalite, Begini Kata Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/320/3004331/luhut-ungkap-peluang-pertalite-bakal-diganti-bioetanol-4Qxh040EgP.jpg
Luhut Ungkap Peluang Pertalite Bakal Diganti Bioetanol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement