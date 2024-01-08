Kuota Pertalite 2023 Tak Jebol, Penyaluran Capai 30 Juta KL

JAKARTA - Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BB) bersubsidi, khususnya Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni Pertalite (RON 90) sepanjang 2023 mencapai 30 juta kilo liter (kl).

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan realisasi Migas Erika Retnowati mengungkapkan, realisasi penyaluran Pertalite hingga 31 Desember 2023 itu lebih rendah dari kuota yang ditetapkan sebesar 32,56 juta kl untuk tahun 2023.

"Untuk JBKP Pertalite realisasinya sebesar 30 juta KL dan itu adalah 92,24% dari kuota, itu realisasi untuk 2023," jelasnya dalam Penutupan dan Konferensi Pers Posko Nasional Sektor ESDM Hari Raya Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 di Kantor BPH Migas, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Menurut Erika realisasi Pertalite yang tidak mencapai target merupakan hal yang baik. Ia menyebut hal itu bisa disebabkan oleh pengendalian BBM Pertalite lebih baik dan kemungkinan masyarakat banyak yang beralih menggunakan transportasi umum.