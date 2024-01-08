Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

APBN 2024 Gelontorkan Rp40 Triliun untuk Infrastruktur IKN

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |19:07 WIB
APBN 2024 Gelontorkan Rp40 Triliun untuk Infrastruktur IKN
APBN Rp40 Triliun untuk Proyek IKN. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 dialokasikan Rp40 triliun untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Ibu Kota Nusantara.

"APBN 2024 mengalokasikan sekitar Rp40 triliun untuk pembangunan infrastruktur IKN," kata Kepala OIKN Bambang Susantono, dikutip dari Antara, Senin (8/1/2024).

Alokasi dana dari APBN penting mendukung pembangunan infrastruktur dasar IKN, lanjut dia, karena menyangkut pemerintahan dan semua infrastruktur yang bersifat barang publik (public goods).

Artinya, pembangunan tidak komersial harus dilakukan pemerintah pusat seperti infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, sektor persampahan dan yang lain-lain.

"Alokasi dana dari APBN itu juga termasuk untuk pembangunan Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) Kota Nusantara," ujarnya.

Tetapi rincian pembangunan lanjutan infrastruktur dasar ibu kota negara masa depan Indonesia dengan dana sekitar Rp40 triliun dari APBN 2024 itu, menurut dia, yang menentukan Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Pastinya anggaran Rp40 triliun dari APBN digunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Kota Nusantara," tambahnya.

OIKN menargetkan pembangunan IKN pada 2024 sudah menampakkan satu ekosistem sebagai kota yang cerdas untuk memudahkan dan membuat penghuni lebih nyaman hidup dan tinggal di kawasan itu.

