Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ganjar Pranowo: IKN Jadi Pusat Gravitasi Baru

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |20:00 WIB
Ganjar Pranowo: IKN Jadi Pusat Gravitasi Baru
Ganjar-Mahfud di Debat Capres Ketiga. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan perlu dilakukan pendataan gelar pasukan khusus di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Pasalnya IKN akan menjadi pusat gravitasi baru.

“Kita perlu melakukan pendataan gelar pasukan karena IKN menjadi pusat gravitasi baru. Dan ini bagian dari antisipasi terhadap tarung Global antara Amerika Serikat dan Tiongkok,” kata Ganjar saat menyampaikan visi-misi pada debat ketiga Pilpres 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Ganjar pada kesempatan itu juga mendorong diplomasi untuk masalah iklim global.

“Problem krisis iklim barangkali akan kita selesaikan dengan membawa pola-pola diplomasi sesuai dengan kekinian yang diperlukan,” ujarnya.

“Atau barangkali kepentingan UMKM yang mesti kita bawa ke dunia internasional seperti praktek yang pernah kami lakukan di Jawa Tengah. Dan itu membikin masyarakat akan merasakan politik luar negeri jauh lebih baik,” paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/320/2973476/harga-beras-tembus-rp19-ribu-per-kg-ganjar-minta-pemerintah-gelar-operasi-pasar-ZpLyakd3AA.jpg
Harga Beras Tembus Rp19 Ribu per Kg, Ganjar Minta Pemerintah Gelar Operasi Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967806/4-fakta-ahok-pilih-ganjar-dan-mundur-dari-pertamina-AsxMNqfEGk.jpg
4 Fakta Ahok Pilih Ganjar dan Mundur dari Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967839/diskusi-dengan-walhi-ganjar-sepakat-hilirisasi-sumber-daya-alam-untuk-kesejahteraan-rakyat-c529gEV00a.jpg
Diskusi dengan Walhi, Ganjar Sepakat Hilirisasi Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967830/ganjar-terima-aspirasi-walhi-soal-sda-dan-lingkungan-hidup-LQJrEHgMRw.jpg
Ganjar Terima Aspirasi Walhi Soal SDA dan Lingkungan Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/455/2967581/umkm-bisa-maju-ganjar-di-jateng-sudah-ada-yang-ekspor-ke-belgia-jHAIMrjCIj.jpg
UMKM Bisa Maju, Ganjar: Di Jateng Sudah Ada yang Ekspor ke Belgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/320/2967506/diskusi-soal-umkm-alam-ganjar-sambangi-kampung-raja-praingu-PSWkMfT6jm.jpg
Diskusi Soal UMKM, Alam Ganjar Sambangi Kampung Raja Praingu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement