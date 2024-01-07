Ganjar Pranowo: IKN Jadi Pusat Gravitasi Baru

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan perlu dilakukan pendataan gelar pasukan khusus di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Pasalnya IKN akan menjadi pusat gravitasi baru.

“Kita perlu melakukan pendataan gelar pasukan karena IKN menjadi pusat gravitasi baru. Dan ini bagian dari antisipasi terhadap tarung Global antara Amerika Serikat dan Tiongkok,” kata Ganjar saat menyampaikan visi-misi pada debat ketiga Pilpres 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Ganjar pada kesempatan itu juga mendorong diplomasi untuk masalah iklim global.

“Problem krisis iklim barangkali akan kita selesaikan dengan membawa pola-pola diplomasi sesuai dengan kekinian yang diperlukan,” ujarnya.

“Atau barangkali kepentingan UMKM yang mesti kita bawa ke dunia internasional seperti praktek yang pernah kami lakukan di Jawa Tengah. Dan itu membikin masyarakat akan merasakan politik luar negeri jauh lebih baik,” paparnya.