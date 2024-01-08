Apakah Uang Sobek Sedikit Masih Laku? Simak Penjelasan Ini

JAKARTA - Apakah uang sobek sedikit masih laku? Uang merupakan medium yang penting dalam kehidupan sehari-hari.

Keberadaan uang menjadi alternatif transaksi lebih mudah dibandingkan dengan sistem barter yang lebih kompleks. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja sehingga akan meningkatkan produktivitas dan kemakmuran.

Terdapat beberapa kasus mengenai penemuan uang kertas yang mengalami kerusakan ringan, seperti sobekan kecil. Meskipun terlihat sepele, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan seputar keberlanjutan nilai uang tersebut.

Lantas, apakah uang sobek sedikit masih laku dan dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah?

Berdasarkan catatan Okezone, beberapa pedagang di pasar tradisional menyatakan bahwa mereka masih menerima uang yang sedikit sobek, asalkan masih bisa diidentifikasi dan nilainya masih jelas.

Sementara itu, ada juga yang memilih untuk menolak uang sobek karena khawatir sulit diterima di tempat lain.

Maka dari itu, untuk menjaga keberlanjutan uang kertas, Bank Indonesia terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengelola uang. BI juga mengingatkan bahwa merawat uang kertas dapat membantu menjaga nilai dan kualitasnya.

Lalu, apakah uang sobek sedikit masih laku? Dikutip Okezone pada, Senin (8/1/2024) Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Marlison Hakim menjelaskan, bahwa uang yang sobek termasuk dalam kategori uang rusak.

Menurutnya, uang yang rusak tidak dianjurkan untuk diedarkan lagi kepada masyarakat untuk kepentingan berbagai transaksi, namun uang sobek tersebut dapat ditukarkan ke Bank Indonesia (BI).

“Terhadap uang rusak termasuk yang sudah sobek seperti itu, dianjurkan untuk ditukarkan ke BI dan tidak mengedarkan lagi ke masyarakat," ucap Marlison, Jakarta 26 Agustus 2023.

Jadi, jika seseorang memiliki uang yang rusak atau sobek, lebih baik jangan didiamkan saja, apalagi dibuang. Alasannya karena uang tersebut masih bisa menjadi alat tukar jika dilakukan penanganan yang tepat.