Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Uang Rusak dan Terbakar Pasti Diganti BI, Ini Syaratnya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |11:10 WIB
Uang Rusak dan Terbakar Pasti Diganti BI, Ini Syaratnya
Syarat penukaran uang rusak di BI. (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA - Belum lama ini viral seorang ibu menjadi korban kebakaran di Pasar Kliwon yang membuat uang arisan miliknya sebesar Rp11 juta hangus terbakar.

Beruntungnya uang tersebut ternyata masih dapat ditukarkan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Solo.

 BACA JUGA:

Dilansir melalui akun Instagram resmi milik Bank Indonesia @bank_indonesia, tengah membahas alasan mengenai uang yang terbakar itu bisa ditukar.

“Gimana caranya uang yang sudah terbakar bisa ditukar? #SobatRupiah, hati-hati menyimpan uang Rupiah ya, jangan sampai dimakan rayap atau pun terbakar seperti kasus Ibu pedagang di Solo yang viral beberapa waktu yang lalu,” mengutip caption dalam unggahan di akun Instagram.

 BACA JUGA:

“Simak cara penukaran uang Rupiah yang rusak pada visual berikut dan terus #BeriMakna dengan cintai, bangga, dan pahami Rupiah kita,” mengutip caption unggahan Instagram BI, Jumat (13/10/2023).

Setelah dilakukan identifikasi, uang arisan milik seorang ibu dari jumlah awal Rp11 juta namun hanya bisa diganti Rp9.150.000, terdiri dari pecahan Rp100 ribu sebanyak 90 lembar dan Rp50 ribu sebanyak 3 lembar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179066/bank_indonesia-f8oY_large.jpg
Bank Indonesia Akan Luncurkan Surat Berharga Baru BI-FRN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178997/ekonomi_ri_kuartal_iii_2025-EyIY_large.jpg
BI Proyeksi Ekonomi Tumbuh di Kuartal III-2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178561/gubernur_bank_indonesia-MGnB_large.JPG
Bos BI Minta Bank Turunkan Suku Bunga: Ikan Sepat, Ikan Gabus, Semakin Cepat Semakin Bagus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178554/bank_indonesia-47JR_large.jpg
BI Minta Perbankan Percepat Transmisi Pelonggaran Suku Bunga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178533/gubernur_bank_indonesia-SyZd_large.jpeg
Kredit Perbankan Melambat, BI Soroti Dana Belum Cair Rp2.374 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178509/perry-5ocW_large.png
BI Tahan Suku Bunga Acuan 4,75 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement