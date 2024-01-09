Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Cara Cek KTP Sudah Terdaftar di Aplikasi Apa Saja

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |03:12 WIB
5 Cara Cek KTP Sudah Terdaftar di Aplikasi Apa Saja
Cara Cek KTP Dipakai di aplikasi apa saja. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Berikut cara cek KTP sudah terdaftar di aplikasi apa saja akan diulas dalam artikel ini.

Sejak tahun 2013, telah dilakukan proses pembuatan e-KTP secara massal.Seseorang hanya bisa memiliki satu KTP dan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Meski demikian, saat memiliki e-KTP harus memastikan apakah NIK kita telah terdaftar dalam database kependudukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa e-KTP benar-benar asli dan masih aktif untuk digunakan.

Oleh sebab itu, untuk mempermudah verifikasi NIK pemerintah meluncurkan beberapa aplikasi khusus masyarakat Indonesia dalam mengecek informasi dan memastikan NIK yang dimiliki asli, dan e-KTP yang dimiliki masih aktif atau tidak.

Berikut caranya:

Halaman:
1 2
