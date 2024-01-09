Internet Gratis Buat Pelajar, Ganjar-Mahfud Siap Bangun Infrastruktur Telekomunikasi

JAKARTA - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Prabowo dan Mahfud MD memiliki program internet gratis untuk pelajar. Ganjar-Mahfud berkomitmen mengawal pengadaan BTS 4G BAKTI Kominfo agar rampung tepat waktu dan dapat segera digunakan oleh masyarakat.

Pembangunan infrastruktur layanan internet juga akan dipastikan dilakukan di seluruh daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) wilayah Indonesia.

Upaya ini dilakukan untuk dapat menjalankan program internet gratis (GratisIn) yang masuk dalam visi dan misi Ganjar-Mahfud, jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

Program GratisIn diluncurkan di Borsumy Heritage Semarang, Jawa Tengah, pada awal Januari. Program GratisIn adalah program pengadaan internet gratis, super cepat dan merata bagi pelajar.

Cawapres 2024 Mahfud MD menjelaskan internet gratis sudah menjadi sebuah kebutuhan masyarakat. Namun, pada praktiknya tidak semua pelajar atau sekolah mampu membeli kuota internet.

Kendala yang dihadapi pelajar dari keluarga tidak mampu, jelasnya, tidak ada uang. Sedangkan, di sejumlah daerah lain, terutama pedalaman, masih banyak yang tidak memiliki jaringan internet yang dapat diakses.