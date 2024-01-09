Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Internet Gratis Buat Pelajar, Ganjar-Mahfud Siap Bangun Infrastruktur Telekomunikasi

Asla Lupanda , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |09:40 WIB
Internet Gratis Buat Pelajar, Ganjar-Mahfud Siap Bangun Infrastruktur Telekomunikasi
Ganjar-Mahfud siapkan program internet super cepat dan gratis (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Prabowo dan Mahfud MD memiliki program internet gratis untuk pelajar. Ganjar-Mahfud berkomitmen mengawal pengadaan BTS 4G BAKTI Kominfo agar rampung tepat waktu dan dapat segera digunakan oleh masyarakat.

Pembangunan infrastruktur layanan internet juga akan dipastikan dilakukan di seluruh daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) wilayah Indonesia.

Upaya ini dilakukan untuk dapat menjalankan program internet gratis (GratisIn) yang masuk dalam visi dan misi Ganjar-Mahfud, jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

Program GratisIn diluncurkan di Borsumy Heritage Semarang, Jawa Tengah, pada awal Januari. Program GratisIn adalah program pengadaan internet gratis, super cepat dan merata bagi pelajar.

Cawapres 2024 Mahfud MD menjelaskan internet gratis sudah menjadi sebuah kebutuhan masyarakat. Namun, pada praktiknya tidak semua pelajar atau sekolah mampu membeli kuota internet.

Kendala yang dihadapi pelajar dari keluarga tidak mampu, jelasnya, tidak ada uang. Sedangkan, di sejumlah daerah lain, terutama pedalaman, masih banyak yang tidak memiliki jaringan internet yang dapat diakses.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/320/2973476/harga-beras-tembus-rp19-ribu-per-kg-ganjar-minta-pemerintah-gelar-operasi-pasar-ZpLyakd3AA.jpg
Harga Beras Tembus Rp19 Ribu per Kg, Ganjar Minta Pemerintah Gelar Operasi Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967806/4-fakta-ahok-pilih-ganjar-dan-mundur-dari-pertamina-AsxMNqfEGk.jpg
4 Fakta Ahok Pilih Ganjar dan Mundur dari Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967839/diskusi-dengan-walhi-ganjar-sepakat-hilirisasi-sumber-daya-alam-untuk-kesejahteraan-rakyat-c529gEV00a.jpg
Diskusi dengan Walhi, Ganjar Sepakat Hilirisasi Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967830/ganjar-terima-aspirasi-walhi-soal-sda-dan-lingkungan-hidup-LQJrEHgMRw.jpg
Ganjar Terima Aspirasi Walhi Soal SDA dan Lingkungan Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/455/2967581/umkm-bisa-maju-ganjar-di-jateng-sudah-ada-yang-ekspor-ke-belgia-jHAIMrjCIj.jpg
UMKM Bisa Maju, Ganjar: Di Jateng Sudah Ada yang Ekspor ke Belgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/320/2967506/diskusi-soal-umkm-alam-ganjar-sambangi-kampung-raja-praingu-PSWkMfT6jm.jpg
Diskusi Soal UMKM, Alam Ganjar Sambangi Kampung Raja Praingu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement