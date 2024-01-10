Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Satgas Pertamina Sukses Amankan Pasokan Energi saat Natal dan Tahun Baru

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |10:29 WIB
Satgas Pertamina Sukses Amankan Pasokan Energi saat Natal dan Tahun Baru
Satgas Pertamina sukses amankan pasokan energi saat Nataru. (Foto: dok Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) sukses mengamankan pasokan energi nasional selama masa Natal dan Tahun Baru 2024. Pertamina pun secara resmi menutup masa tugas Satgas Nataru yang sudah bekerja sejak 15 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024.

Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Alfian Nasution mengatakan selama Satgas Nataru seluruh operasional Pertamina dari hulu ke hilir telah bekerja 24 jam untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk menikmati momen Natal dan Tahun Baru 2024.

“Satgas Nataru telah bekerja dengan baik sehingga kebutuhan energi masyarakat di seluruh Indonesia terlayani dengan baik. Kami mengucapkan apresiasi untuk seluruh stakeholder, Pemerintah dan seluruh institusi terkait, pelaku usaha, swasta, masyarakat, dan seluruh Perwira Pertamina yang telah menjaga serta mendukung terlaksananya Satgas Nataru ini,” ujar Alfian.

Di sisi hulu, hasil produksi minyak tercatat melampaui target sebesar 105 persen. Begitu juga produksi gas di atas perencanaan tahun 2023 sebesar 101 persen. Sementara, produksi kilang Pertamina selama masa Satgas Nataru 2023/2024 berjalan sesuai rencana ditunjukkan dengan realisasi produksi yang rata-rata melebihi rencana produksi Desember 2023.

Alfian menambahkan, untuk mendistribusikan energi selama Nataru, Pertamina mengoperasikan 304 unit kapal. Jumlah tonase seluruh kapal tersebut mampu mendistribusikan semua cargo ke Terminal BBM dan LPG dalam rangka menjaga ketahanan stok di Terminal dan LPG.

Melalui Subholding Gas, Pertamina telah menyalurkan gas dari 29 Wilayah Kerja yang terdiri dari 24 Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) kepada 3.019 Pelanggan Komersial dan Industri, 1.967 pelanggan kecil dan 834.165 pelanggan rumah tangga (jargas).

“Seluruh fasilitas Holding, Subholding, Anak Perusahaan atau Unit Operasional dalam kondisi normal aman dan tetap memperketat pengamanan serta meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah insiden yang dapat mengganggu dan merugikan perusahaan,” ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/11/3178439//lg_electronics_menyabet_penghargaan_superbrand_2025_pada_kategori_air_conditioner-AsDd_large.jpg
LG Sabet Penghargaan Superbrands 2025 Berkat Inovasi dan Kepercayaan Konsumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/11/3178436//fortress_sukses_menjadi_superbrand_berkat_kepercayaan_masyarakat-Tn6k_large.jpg
FORTRESS Raih Predikat Superbrand berkat Inovasi Optimal dan Ekspansi Strategis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/11/3178442//pgn_sor_ii_gencarkan_gaskita_di_tangerang-h52y_large.jpeg
PGN SOR II Gencarkan GasKita di Tangerang, Aman dan Efisien untuk Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178395//purbaya-Xy6L_large.jpg
Purbaya Sudah Bayar Kompensasi PLN dan Pertamina: Kini Tiap Bulan Dibayar 70%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178233//mitra10_liburan_ke_eropa_shopvaganza-URgl_large.jpg
Belanja Kloset Ceramax, Menangkan Mobil Listrik hingga Liburan ke Eropa di Mitra10 Shopvaganza 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178187//goto_ekosistem_ride_hailing-QHKn_large.JPG
Patuhi Kebijakan, GoTo Dukung Langkah Presiden Dorong Ekosistem Ride Hailing yang Adil
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement