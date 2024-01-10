Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Simak Ya! Ini Daftar Formasi CPNS 2024 yang Paling Banyak Dibutuhkan Negara

Asla Lupanda , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |03:17 WIB
Simak Ya! Ini Daftar Formasi CPNS 2024 yang Paling Banyak Dibutuhkan Negara
CPNS 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyatakan formasi CASN 2024 akan lebih banyak memberi peluang bagi fresh graduate. Terdapat banyak sektor yang ditawarkan baik dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis dan banyak lainnya.

Rekrutmen CASN tahun ini akan membuka sebanyak 2,3 juta formasi bagi putra putri terbaik bangsa.

Fresh graduate yang akan melamar CPNS akan diberi sebanyak 690.822 formasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para pemuda untuk mengabdi kepada bangsa.

Dilain sisi, rekrutmen untuk talenta digital ditujukan untuk mendorong birokrasi dan pelayanan publik agar berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, rekrutmen CASN 2024 dilakukan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah.

Anas menyatakan bahwa pengadaan CASN didasarkan pada prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme dan tanpa biaya. Dengan itu, diharapkan kualitas dan kuantitas ASN lebih terukur dan berstandar.

