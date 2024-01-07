Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pendaftaran CPNS 2024, Negara Cari Talenta Muda Hebat Bidang Digital

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |13:09 WIB
Pendaftaran CPNS 2024, Negara Cari Talenta Muda Hebat Bidang Digital
Seleksi CASN 2024 Segera Dibuka. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Ada banyak formasi untuk talenta digital dalam rekrutmen CASN di tahun ini. Di mana alokasi formasi yang dibukan 2,3 juta CASN 2024.

Presiden Jokowi mengatakan, rekrutmen CASN digelar sebagai upaya pemerintah untuk menghadapi disrupsi teknologi yang sangat pesat. Di mana negara membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, efisiensi birokrasi, dan mendorong peningkatan kinerja, serta akuntabilitas pemerintah.

“Saya mengundang saudara-saudara, talenta-talenta muda hebat Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen calon ASN tahun 2024 dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi, serta pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik,” ujar Jokowi, Minggu (7/1/2024).

Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menambahkan, perekrutan talenta digital diharapkan dapat mendorong birokrasi dan pelayanan publik berjalan lebih efektif melayani dan efisien. Rekrutan baru CASN 2024 juga akan didorong untuk memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah.

"Talenta-talenta baru baru ini selain agar berdampak dan mengakselerasi ekonomi nasional yang penting adalah agar akuntabilitas birokrasi ini semakin bagus. Talenta digital dan formasi baru kita dorong agar dapat memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)," ujar Anas.

Anas juga menegaskan pengadaan ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya. Dengan tujuan dan prinsip tersebut, diharapkan kualitas dan kuantitas ASN akan lebih terukur dan terstandar di seluruh Indonesia.

Rekrutmen ASN dilakukan dengan menggunakan computer assisted test (CAT) secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel.

1 2
