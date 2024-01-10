Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Daftar Lengkap Biaya Haji 2024 di 13 Embarkasi Seluruh RI hingga Tahapan Pelunasannya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |10:56 WIB
Daftar Lengkap Biaya Haji 2024 di 13 Embarkasi Seluruh RI hingga Tahapan Pelunasannya
Daftar Lengkap Biaya Haji 2024 (Foto: Dani Jumadil Akhir/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 Hijriah/2024 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat sudah terbit. Keppres Nomor 6 tahun 2024 ini ditandatangani Presiden pada 9 Januari 2024.

Keppres ini mengatur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi. Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD) dan Pembimbing Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Berikut Besaran Bipih Jemaah Haji:

1. Embarkasi Aceh sebesar Rp49.995.870,00

2. Embarkasi Medan sebesar Rp51.145.139,00

3. Embarkasi Batam sebesar Rp53.833.934,00

4. Embarkasi Padang sebesar Rp51.739.357,00

5. Embarkasi Palembang sebesar Rp53.943.134,00

6. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp58.498.334,00

7. Embarkasi Solo sebesar Rp58.562.008,00

8. Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.526.334,00

9. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp56.510.444,00

10. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp56.471.105,00

11. Embarkasi Makassar sebesar Rp60.245.355,00

12. Embarkasi Lombok sebesar Rp58.630.888,00

13. Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.498.334,00

Besaran Bipih jemaah haji ini dipergunakan untuk biaya: penerbangan haji, akomodasi Makkah, sebagian biaya akomodasi Madinah, biaya hidup (living cost), dan visa.

Berikut besaran Bipih PHD dan Pembimbing KBIHU:

1. Embarkasi Aceh sebesar Rp87.359.984,00

2. Embarkasi Medan sebesar Rp88.509.253,00

3. Embarkasi Batam sebesar Rp91.198.048,00

4. Embarkasi Padang sebesar Rp89.103.471,00

5. Embarkasi Palembang sebesar Rp91.307.248,00

6. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp95.862.448,00

7. Embarkasi Solo sebesar Rp95.926.122,00

8. Embarkasi Surabaya sebesar Rp97.890.448,00

9. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp93.874.558,00

10. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp93.835.219,00

11. Embarkasi Makassar sebesar Rp97.609.469,00

12. Embarkasi Lombok sebesar Rp95.995.002,00

13. Embarkasi Kertajati sebesar Rp95.862.448,00

Bipih PHD dan KBIHU ini dipergunakan untuk biaya penerbangan; akomodasi; konsumsi; transportasi; pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina; pelindungan; pelayanan di embarkasi atau debarkasi; pelayanan keimigrasian; premi asuransi dan pelindungan lainnya; dokumen perjalanan; biaya hidup (living cost); pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi; pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi; dan pengelolaan BPIH

Keppres juga mengatur tentang Besaran BPIH Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp8.200.040.638.567,00. Sementara Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Khusus sebesar Rp14.558.658.000,00.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/320/3160030/kampung_haji-TVL4_large.jpg
4 Fakta RI Bangun Kampung Haji dan Beli Tanah di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144576/jamaah_haji-AnTt_large.jpg
Bawa Emas dari Tanah Suci? Ini Ketentuan Agar Bebas Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/320/3136269/menhub-jyfP_large.jpg
Ada Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Soetta, Menhub: Jamaah Bisa Khusyuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/320/3136146/erick_thohir-iF4T_large.jpg
Terminal 2F Bandara Soetta Khusus Haji dan Umrah, Erick Thohir: Dulu Jamaah Menunggu Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/320/3136127/prabowo-4zca_large.jpg
Prabowo Resmikan Terminal 2F Bandara Soetta Khusus Melayani Haji dan Umroh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/320/3117239/bea_masuk-Tqc9_large.jpg
Aturan Baru Barang Kiriman Jemaah Haji Rp24,5 Juta Bebas Bea Masuk
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement