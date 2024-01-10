Mau Tambah Daya Listrik? Cek Promo dan Biayanya di Sini

JAKARTA - Masyarakat yang mau tambah daya listrik dengan harga spesial bisa melakukannya di awal tahun ini. Cukup dengan transaksi pembayaran rekening listrik atau transaksi pembelian token minimal Rp50.000 di PLN Mobile, pelanggan PLN bisa mendapatkan promo tambah daya dengan biaya Rp202.400.

Tingginya minat masyarakat melakukan tambah daya listrik dari program sebelumnya yang dimulai di akhir 2023, mendorong PLN untuk membuka kembali program promo ini. Harga spesial tambah daya listrik awal 2024 ini berlaku untuk pelanggan tegangan rendah 1 phasa dengan pilihan daya akhir mulai daya 900 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA di semua golongan tarif.

Sebagai gambaran, untuk pelanggan 450 VA yang ingin melakukan tambah daya ke 5.500 VA, tanpa promo harus merogoh kocek sekitar Rp4,8 juta, dengan promo ini, pelanggan cukup membayar sebesar Rp202.400.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, promo tambah daya ini diharapkan dapat memenuhi peningkatan kebutuhan listrik pelanggan tanpa membebani biaya yang besar.

"PLN berkomitmen terus meningkatkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Antusiasme masyarakat pada promo akhir tahun sebelumnya membuat PLN mengadakan kembali promo awal tahun ini. Melalui, promo ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dengan biaya lebih ringan," ujar Darmawan dalam keterangan resminya, Rabu (10/1/2024).

Dia menjelaskan, mekanisme promo penambahan daya dilakukan dengan mendistribusikan voucher kepada pelanggan yang melakukan transaksi pembayaran rekening listrik atau transaksi pembelian token minimal sebesar Rp50.000 di aplikasi PLN Mobile. Setelah melakukan klaim voucher, pelanggan kemudian dapat menggunakannya untuk penambahan daya listrik. Program promo tambah daya sebesar Rp202.400 ini bisa dinikmati pelanggan sampai 31 Januari 2024.

"Program ini menjadi salah satu cara PLN untuk memberikan apresiasi dan kesempatan kepada pelanggan untuk merasakan pengalaman menggunakan listrik dengan lebih menyenangkan di awal tahun 2024 ini," katanya.

Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PLN, Edi Srimulyanti menjelaskan untuk bisa menikmati promo ini, pelanggan harus terdaftar sebagai pelanggan PLN sebelum tanggal 1 Januari 2024. Kemudian, setiap satu ID pelanggan hanya bisa mengikuti produk layanan ini sebanyak satu kali. Setiap satu user PLN Mobile hanya bisa mendapatkan 1 voucher dari transaksi PLN Mobile.