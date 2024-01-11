Siapa Pemilik Perusahaan Kanzler? Ini Dia Orangnya Punya Harta Rp26,8 Triliun

JAKARTA - Siapa pemilik perusahaan kanzler? Ini dia orangnya yang saat ini memiliki USD1,7 miliar atau sekitar Rp26,8 triliun jika kurs rupiah sebesar Rp15.600.

Adapun Kanzler sosis dimiliki oleh perusahaan Cimory dalam memproduksinya. Makanan cepat saji ini menjadi viral dikarenakan rasanya yang enak serta bisa langsung makan.

Lantas siapa pemilik perusahaan kanzler? Ini dia orangnya bernama Bambang Sutantio.Pria yang berusia 63 tahun ini merupakan lulusan jurusan teknologi pangan Technical University Berlin pada tahun 1984.

Berbekal pengetahuan yang didapatkan saat kuliah di Berlin dan ketekunan serta kegigihan dalam menciptakan dampak bagi masyarakat, membuat Bambang memulai bisnis susu Cimory pada tahun 2004 untuk mendukung perekonomian peternak sapi perah di Cisarua Bogor.

Dia mendirikan Cisarua Mountain Dairy atau lebih dikenal dengan Cimory, produsen dan distributor produk susu dan makanan olahan di Jakarta.