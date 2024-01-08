Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Siapa Pemilik Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor yang Baru Diresmikan Jokowi?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |16:42 WIB
Siapa Pemilik Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor yang Baru Diresmikan Jokowi?
Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor Diresmikan. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor hari ini. Ruas tol yang diresmikan ini dioperasikan oleh dua Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Kedua BUJT terdiri dari PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), anak usaha dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yang mengoperasikan Jalan Tol Serpong-Cinere. Lalu, PT Trans Lingkar Kita Jaya (TLKJ) yang mengoperasikan Jalan Tol Cinere-Jagorawi.

Presiden mengatakan, jalan tol tersebut akan melengkapi struktur jaringan jalan tol di Jabodetabek, diantaranya Jalan Tol Lingkar Dalam, Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 1, dan merupakan bagian dari Jalan Tol JORR 2.

Kepala Negara memastikan, pengoperasian jalan tol ini akan memberikan banyak alternatif bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di Cibubur, Bogor, Tangerang untuk menjangkau sejumlah tempat seperti Bandara Soekarno Hatta tanpa harus melalui dalam kota.

"Ini akan memperlancar mobilitas orang, barang dan logistik yang diharapkan juga mengurangi kemacetan, sehingga masyarakat memiliki alternatif, pilihan yang lebih lancar,” ujar Presiden dalam peresmian itu.

Sementar itu, Direktur Utama Jasa Marga, Subakti Syukur menilai dengan diresmikannya Jalan Tol Serpong-Cinere Seksi 2 Pamulang-Cinere akan menjadi alternatif untuk mempercepat perjalanan masyarakat dari dan menuju wilayah Cinere, Pamulang, Serpong dan sekitarnya.

“Dengan tersambungnya jalan tol ini dapat memecah lalu lintas yang dari dan menuju Bogor maupun Bandara / Cengkareng dengan waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan menggunakan Jalan Tol JORR 1,” beber dia.

Halaman:
1 2
