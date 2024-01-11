Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MRT Jakarta Jadi Caplok Saham Operator KRL? Begini Kata Dirut KCI

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |18:05 WIB
MRT Jakarta Jadi Caplok Saham Operator KRL? Begini Kata Dirut KCI
MRT Jakarta Bakal Caplok Saham KRL (Foto: MRT)
A
A
A

JAKARTA - Rencana akuisisi saham atau pengambilalihan operasi Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek dari PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) ke PT MRT Jakarta (Perseroda) hingga ini belum direalisasikan. Padahal rencana tersebut sudah bergulir beberapa tahun lalu.

Direktur Utama KCI, Asdo Artriviyanto menjelaskan, rencana akuisisi saham KCI oleh MRT Jakarta merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tujuannya, untuk mengintegrasikan sistem dan metode pembayaran moda transportasi di DKI Jakarta, khususnya untuk kereta api.

Arahan Kepala Negara terkait integrasi sudah dieksekusi. Di mana, KCI dan MRT Jakarta berhasil menyatukan metode pembayaran melalui Kartu Multi Trip (KMT). Kartu ini diluncurkan KCI dan dapat digunakan juga di beberapa moda transportasi lainnya.

Akan tetapi untuk pengambilalihan operasi Kereta Rel Listrik Jabodetabek oleh MRT Jakarta hingga kini belum dilakukan.

“Gini ya, terkait itu (akuisisi) sebenarnya arahan terakhir Presiden itu sesuai dengan transportasi terutama di Jakarta, ini kita lebih konsen ke integrasinya, baik integrasi transportasinya, kemudian integrasi pembayarannya,” papar Asdo saat konferensi pers, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2024).

1 2
Telusuri berita finance lainnya
