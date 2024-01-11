Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Larang BUMN Punya Anak dan Cucu Perusahaan, Ganjar: Negara Tak Mencari Uang

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |18:22 WIB
Larang BUMN Punya Anak dan Cucu Perusahaan, Ganjar: Negara Tak Mencari Uang
Rencana Ganjar Pranowo Soal BUMN. (Foto: okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo memaparkan rencana pemerataan proyek perusahaan BUMN dengan swasta. Ganjar ingin ketika kelak terpilih menjadi Presiden, BUMN sebatas memiliki anak usaha dan tidak dengan cucu-cicit usaha.

Menurut Ganjar, perusahaan pelat merah berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam menggarap berbagai proyek. Utamanya, bagi proyek-proyek yang butuh insentif dari pemerintah.

"BUMN itu masuk ketika yang lain belum siap masuk. Maka sebenarnya pioneering, BUMN itu pionir, nanti kalau sudah, ini seperti stimulan saja, kalau sudah, kita lepas. Kan sebenarnya negara gak mencari uang toh, (tugasnya) memfasilitasi negara itu," tegasnya dalam Dialog Capres bersama Kadin Indonesia, di Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Pria yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah itu juga menekankan peran pemerintah melalui BUMN adalah untuk membangun tata kelola yang baik, hingga menstimulasi agar proyek yang digarap bisa menggerakkan ekonomi.

Sebagai langkah lanjutan, dia pun melarang BUMN memiliki cucu atau cicit perusahaan agar porsi perusahaan swasta bisa masuk.

"Jadi kita memang to govern, mengelola, memanage, menstimulasi agar itu tumbuh. Maka kemudian kalau tadi ditanyakan, pak rasanya penting pak, BUMN kamu boleh punya anak perusahaan tapi tak boleh punya cucu, cicit, apalagi? eee ketawa lagi, eee korban-korban lagi sebelah kanan saya ini, betul ya?," tuturnya.

"Maka begitu bicara monopoli, saya coba memahami, memutar otak saya, ini kayaknya yang kayaknya BUMN punya cucu, punya anak, punya cucu, punya cicit, cagak, gantung Siwur kalau kata orang di jawa itu, rame banyak, akhirnya swasta tidak punya peran," lanjut Ganjar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
