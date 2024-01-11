BRI Berikan Rp1 Miliar Kepada Juara Umum Nugraha Karya Desa BRILiaN

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI menggelar Nugraha Karya Desa BRILiaN 2023 yang merupakan puncak program Desa BRILiaN 2023.

Kegiatan ini merupakan apresiasi bagi desa-desa yang dinilai aktif bergerak maju mendorong ekonomi kerakyatan melalui program Desa BRILiaN.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Teten Masduki didampingi Wakil Menteri BUMN RI Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama BRI Sunarso memberikan apresiasi dan penghargaan Nugraha Karya Desa BRILiaN kepada desa-desa yang mendorong ekonomi kerakyatan melalui program Desa BRILiaN, yang diselenggarakan di Menara BRILiaN, Jakarta, Rabu 10 Januari 2024

Dalam gelaran malam puncak Nugraha Karya Desa BRILiaN tersebut, desa yang memperoleh predikat juara nasional Desa BRILiaN akan mendapatkan bantuan sarana prasarana pengembangan desa dari BRI.

Juara 1 mendapatkan hadiah senilai Rp1 miliar, Juara 2 mendapatkan Rp750 juta dan juara 3 mendapatkan Rp500 juta.