Maknai Natal 2025, BRI Peduli Berbagi Kasih lewat Puluhan Ribu Paket Sembako

JAKARTA – Dalam rangka memaknai Perayaan Natal 2025, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli menyalurkan sebanyak 10.500 paket sembako kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan sembako dari BRI Peduli merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan dalam menebarkan kasih, kebersamaan, serta solidaritas sosial kepada sesama.

“Hal ini merupakan komitmen BRI dalam mendukung kesejahteraan sosial sekaligus mempererat hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Secara khusus, bantuan ini diserahkan langsung oleh karyawan BRI di unit-unit kerja yang telah ditunjuk dan menyasar masyarakat yang membutuhkan sebagai upaya untuk meringankan beban ekonomi sekaligus menghadirkan sukacita Natal,” ujar Dhanny.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa BRI senantiasa hadir sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Di samping itu, penyaluran bantuan sembako ini juga sejalan dengan dukungan BRI terhadap agenda Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan nasional serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, penguatan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.