HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

6 Crazy Rich Indonesia Pemilik Bisnis Kosmetik

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |18:57 WIB
6 <i>Crazy Rich</i> Indonesia Pemilik Bisnis Kosmetik
Ilustrasi Crazy Rich bisnis kosmetik (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Inilah 6 Crazy Rich Indonesia pemilik bisnis kosmetik. Apalagi bisnis skincare atau perawatan wajah saat ini banyak diminati oleh kaum hawa.

Oleh karena itu, para pengusaha seolah melihat peluang yang sangat besar di bidang kecantikan. Maka dari itu mereka gembar gembor membuka bisnis dan meluncurkan produk-produk skincare hingga makeup baru.

Berikut ini Crazy Rich Indonesia pemilik bisnis kosmetik:

1. Mooryati Soedibyo

Mooryati Soedibyo yang gemar meracik jamu dan kosmetika tradisional dikenal sebagai pemilik brand kecantikan Mustika Ratu. Dilansir dari laman resmi PT Mustika Ratu, perusahaan ini berdiri sejak 1975.

Brand ini juga menjadi pembimbing dalam kontes kecantikan Puteri Indonesia. Pada tahun 1995, Mustika Ratu go public dengan melakukan Initial Public Offering (IPO), dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dari tahun 2000, Mustika Ratu mulai memperluas sayap bisnisnya dan menawarkan peluang waralaba spa ke negara-negara Asia Tenggara hingga ke belahan dunia lainya.

1 2 3
