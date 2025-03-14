Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar Perusahaan Haji Isam, Konglomerat Kalimantan Selatan yang Diundang Prabowo ke Istana

Nanda Surya Shadan , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |07:05 WIB
Daftar Perusahaan Haji Isam, Konglomerat Kalimantan Selatan yang Diundang Prabowo ke Istana
Daftar Perusahaan Haji Isam, Konglomerat Kalimantan Selatan yang Diundang Prabowo ke Istana (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Inilah daftar perusahaan Haji Isam, konglomerat asal Kalimantan Selatan yang penuhi undangan Presiden Prabowo di Istana bersama dengan sejumlah pengusaha lain yang turut juga diundang oleh Prabowo.

Konglomerat asal Kalimantan Selatan itu mempunyai nama lengkap Andi Syamsuddin Arsyad namun kerap dikenal sebagai Haji Isam. Dengan banyaknya perusahaan milik dia sehingga banyak yang menjulukinya sebagai Crazy Rich Kalsel.

Haji Isam tidaklah langsung meraih kesuksesannya sejak dulu, bahkan diketahui bahwa dirinya dulu sempat berprofesi sebagai tukang ojek, sopir angkutan, operator alat berat, hingga saat ini ia telah meraih puncak kesuksesannya.

Daftar Perusahaan Haji Isam

Kesuksesan Haji Isam dimulai ketika ia melihat adanya peluang di sektor pertambangan batu bara melalui seorang pengusaha asal Surabaya. Sejak saat itu, ia mulai menata kariernya hingga mendirikan PT Jhonlin Group yang hingga saat ini menjadi salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia.

Dikutip dari berbagai sumber diketahui bahwa kini Jhonlin Group sudah mempunyai banyak usaha lainnya diberbagai sektor tidak hanya di pertambangan batu bara saja. Perusahaan tersebut kini sudah melebarkan sayapnya dengan menaungi beberapa bisnis lain seperti manufaktur dan infrastruktur, jasa pelabuhan, agribisnis, dan lainnya.

Berikut ini beberapa perusahaan yang berada dibawah naungan Jhonlin Group, diantaranya adalah PT Jhonlin Agromandiri, PT Jhonlin Air Transport, PT Jhonlin Marine and Shipping, PT Jhonlin Batu Mandiri hingga Jhonlin Agro Raya.

1.      Jhonlin Marine

Perusahaan milik Haji Isam kali ini bergerak di bidang perkapalan dengan nama Jhonlin Marine. Perusahaan ini diketahui setidaknya menaungi armada 16 kapal tongkang pengangkut batu bara.

2.      Jhonlin Air Transport

Kemudian bisnis berikutnya yaitu Jhonlin Air Transport. Bisnis ini bergerak di bidang transportasi dengan mempunyai dua Fokker dan dua helikopter.

 

