JAKARTA - Ini sederet perusahaan Haji Isam, Crazy rich Kalimantan Selatan yang diundang Presiden Prabowo ke Istana. Tak sendiri, ia datang ke Istana Negara bersama sejumlah pengusaha lain yang juga diundang Prabowo.

Andi Syamsuddin Arsyad atau lebih dikenal sebagai Haji Isam merupakan seorang konglomerat asal Kalimantan Selatan. Tak jarang, status itu membuatnya dijuluki Crazy Rich Kalsel.

Jauh sebelum meraih kesuksesan seperti sekarang, Haji Isam memulai semuanya dari nol. Dalam kisah inspiratif, bahkan ia disebutkan dulunya pernah menjalani profesi seperti tukang ojek, sopir angkutan hingga operator alat berat.

Daftar Perusahaan Haji Isam

Awal mula kesuksesan Haji Isam didapat saat ia melihat peluang di sektor pertambangan batu bara melalui seorang pengusaha asal Surabaya. Dari situ, ia kemudian membangun karier hingga mendirikan PT Jhonlin Group yang kini menjadi salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia.

Dirangkum dari berbagai sumber, Jhonlin Group saat ini menjadi konglomerasi dengan berbagai lini bisnis berbeda. Tak hanya pertambangan batu bara, grup itu menaungi lini bisnis lain, seperti manufaktur dan infrastruktur, jasa pelabuhan, agribisnis, dan lainnya.

Beberapa contoh perusahaan yang berada di bawah bendera Jhonlin Group, seperti PT Jhonlin Agromandiri, PT Jhonlin Air Transport, PT Jhonlin Marine and Shipping, PT Jhonlin Batu Mandiri hingga Jhonlin Agro Raya.

1. Jhonlin Agromandiri

Jhonlin Agromandiri merupakan salah satu bisnis Haji Isam di bidang agribisnis. Operasinya berkutat pada pengelolaan pabrik minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO), pengolahan karet remah (Crumb Rubber) hingga pabrik pengolahan wood pellet.

2. Jhonlin Air Transport

Lanjut, Jhonlin Air Transport. Sesuai namanya, bisnis ini bergerak di bidang transportasi. Perusahaan setidaknya mempunyai dua Fokker dan dua helikopter.