Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Sederet Perusahaan Milik Haji Isam, Crazy Rich Kalimantan Selatan yang Diundang Prabowo ke Istana

Lutfan Faizi , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |22:10 WIB
Sederet Perusahaan Milik Haji Isam, Crazy Rich Kalimantan Selatan yang Diundang Prabowo ke Istana
Sederet Perusahaan Milik Haji Isam, Crazy Rich Kalimantan Selatan yang Diundang Prabowo ke Istana (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini sederet perusahaan Haji Isam, Crazy rich Kalimantan Selatan yang diundang Presiden Prabowo ke Istana. Tak sendiri, ia datang ke Istana Negara bersama sejumlah pengusaha lain yang juga diundang Prabowo.

Andi Syamsuddin Arsyad atau lebih dikenal sebagai Haji Isam merupakan seorang konglomerat asal Kalimantan Selatan. Tak jarang, status itu membuatnya dijuluki Crazy Rich Kalsel.

Jauh sebelum meraih kesuksesan seperti sekarang, Haji Isam memulai semuanya dari nol. Dalam kisah inspiratif, bahkan ia disebutkan dulunya pernah menjalani profesi seperti tukang ojek, sopir angkutan hingga operator alat berat.  

Daftar Perusahaan Haji Isam 

Awal mula kesuksesan Haji Isam didapat saat ia melihat peluang di sektor pertambangan batu bara melalui seorang pengusaha asal Surabaya. Dari situ, ia kemudian membangun karier hingga mendirikan PT Jhonlin Group yang kini menjadi salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia.  

Dirangkum dari berbagai sumber, Jhonlin Group saat ini menjadi konglomerasi dengan berbagai lini bisnis berbeda. Tak hanya pertambangan batu bara, grup itu menaungi lini bisnis lain, seperti manufaktur dan infrastruktur, jasa pelabuhan, agribisnis, dan lainnya. 

Beberapa contoh perusahaan yang berada di bawah bendera Jhonlin Group, seperti PT Jhonlin Agromandiri, PT Jhonlin Air Transport, PT Jhonlin Marine and Shipping, PT Jhonlin Batu Mandiri hingga Jhonlin Agro Raya.

1. Jhonlin Agromandiri 

Jhonlin Agromandiri merupakan salah satu bisnis Haji Isam di bidang agribisnis. Operasinya berkutat pada pengelolaan pabrik minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO), pengolahan karet remah (Crumb Rubber) hingga pabrik pengolahan wood pellet. 

2. Jhonlin Air Transport

Lanjut, Jhonlin Air Transport. Sesuai namanya, bisnis ini bergerak di bidang transportasi. Perusahaan setidaknya mempunyai dua Fokker dan dua helikopter. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/455/3189879/orang_terkaya_di_indonesia-eR3X_large.jpg
Siapa Orang Terkaya di Indonesia? Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/455/3189860/orang_terkaya_di_indonesia-gbG4_large.png
Kekayaan 50 Orang Terkaya RI Tembus Rp5.093,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188793/orang_kaya-U8S0_large.jpg
Viral, Crazy Rich Asal Swedia Johan Eliasch Borong 400 Ribu Hektar Hutan Agar Tak Ditebang Sembarangan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188788/harta_kekayaan_denny_caknan-Mg9D_large.jpg
Segini Kekayaan Denny Caknan yang Donasi Rp1 Miliar untuk Beli Hutan di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187998/bbm_pertamina-Q7tT_large.jpg
Terungkap, Orang Super Kaya RI Masih Nikmati Subsidi Rp498,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/455/3187668/bencana-wmlT_large.jpg
Ini Pemilik PT Toba Pulp Lestari 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement