Segini Harta Kekayaan Haji Isam, Crazy Rich Kalimantan Selatan Diundang Presiden Prabowo ke Istana

JAKARTA - Segini harta kekayaan Haji Isam, crazy rich Kalimantan Selatan diundang Presiden Prabowo ke Istana menarik perhatian publik.

Selain Haji Isam, Prabowo juga menerima kedatangan beberapa nama konglomerat. Seperti Sugianto Kusuma (Aguan), Anthony Salim,Garibaldi Thohir alias Boy Thohir.

Lalu ada Anindya Bakrie, Chairul Tanjung, James Riady, dan Hilmi Panigoro, Franky Oesman Widjaja, Prajogo Pangestu, dan Tomy Winata.

Pertemuan tersebut membahas beberapa sejumlah isu strategis nasional, termasuk program makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, penguatan industri tekstil, hingga upaya swasembada pangan dan energi.

Salah satu nama yang menjadi pusat perhatian adalah Haji Isam. Sebelum ini ia pun pernah mendampingi Prabowo dalam pertemuan dengan Delegasi Jepang pada Desember 2024 lalu.

1. Profil dan Bisnis Haji Isam

Andi Syamsuddin Arsyad atau publik lebih mengenalnya dengan nama Haji Isam ini lahir di Bone, Sulawesi Selatan pada tahun 1977.

Sebelum dikenal sebagai pebisnis ulung, Haji Isam diketahui pernah menekuni berbagai profesi. Suami Nursam Jhonlin ini pernah menjadi tukang ojek, sopir angkutan, tukang tebang, hingga pekerja perkayuan.

Haji Isam pertama kali terjun ke dunia pertambangan melalui rekannya, Johan Maulana. Ia merekrut Haji Isam untuk mengisi posisi kontraktor pelaksana di PT Arutmin Indonesia di bawah naungan Commanditaire Vennootschap (CV) Jhonlin Baratama.

Setelah itu, Haji Isam pun mulai mengembangkan CV tersebut menjadi PT Jhonlin Baratama.

Ayah dua anak itu juga mengembangkan bisnisnya di berbagai sektor lain di bawah naungan perusahaan tersebut, seperti, PT Jhonlin Marine and Shipping dan PT Jhonlin Air Transport, PT Jhonlin Agromandiri, PT Jhonlin Batu Mandiri, hingga Jhonlin Agro Raya.